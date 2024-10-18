Трамп обвинил "величайшего продавца" Зеленского в начале войны России против Украины

Опубликовано: 18.10.2024 10:07 , Обновлено: 18.10.2024

Американский миллиардер и кандидат от партии республиканцев в президенты Дональд Трамп обвинил Владимира Зеленского в начале вторжении России в Украину. Об этом он заявил во время интервью с подкастером Патриком бет-Дэвидом.

“Я думаю, что Зеленский - один из величайших продавцов, которых я когда-либо видел, - заявил Дональд Трамп. - Каждый раз, когда он приходит, мы даем ему 100 миллиардов долларов. У кого еще в истории были такие деньги? Такого никогда не было. И это не значит, что я не хочу ему помочь, потому что я очень сочувствую этим людям”.

При этом американский политик утверждает, что президент Украины “не должен был допустить, чтобы началась эта война”. И заявил, что эта война для Киева проиграна: “Украина, помните, больше не Украина. Страна превратилась в руины”.

Трамп добавил, выступая в подкасте PBD, что в результате вторжения России украинские города были “разрушены до основания”, добавив, что это выглядело так, как будто команда подрывников “прошла насквозь”.

А затем обрушился с критикой на Джо Байден в. “Если бы у нас был президент с половиной мозгов, все было бы легко уладить [до того, как это началось]”, - заявил он.

Ранее Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Россия не вторглась бы на Украину, если бы он служил в Белом доме. Напомним, что Россия начала войну с Украиной 24 февраля 2022 года во время президентства Джо Байдена. Что стало крупнейшей сухопутной войной на территории Европы со времен Второй мировой войны.

В свою очередь, кандидата от демократов, вице-президент США Камала Харрис заявила, что в случае, если станет президентом, то не будет вести переговоры с Кремлём без участия Киева. «Не на двухсторонней основе. Без Украины — нет. Украина должна иметь право определять свое будущее», — пообещала она.

А двумя неделями ранее кандидат в президенты от Демократической партии выступила вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским, раскритиковав стремление кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа побыстрее заключить сделку с Украиной, чтобы положить конец войне. “Это не предложения о мире, - сказала Харрис. - Вместо этого это предложения о капитуляции”.

Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели также переговоры 27 сентября. Тогда президент Украины заявил, что у него с республиканским кандидатом “общее мнение, что война в Украине должна быть остановлена, и Путин не может победить, а Украина должна одержать победу”.

Позже в посте на X Зеленский описал свою встречу с Трампом как “очень продуктивную”: “Я представил ему наш план победы, и мы тщательно рассмотрели ситуацию в Украине и последствия войны для нашего народа. Было обсуждено много деталей. Я благодарен за эту встречу. Необходим справедливый мир”.

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