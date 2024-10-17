Харрис или Трамп? Внук 100-летнего экс-президента США рассказал, за кого проголосовал его дед

Опубликовано: 17.10.2024 10:59 , Обновлено: 17.10.2024

Самый долгоживущий экс-президент Соединённых Штатов Америки Джимми Картер, которому 1 октября исполнилось 100 лет, отдал свой голос за кандидата от Демократической партии Камалу Харрис. По словам его внука, бывший политик проголосовал заочно, поскольку с 2023 года 39-ый президент США находится в хосписе.

Джейсон Картер рассказал, что заполненный бюллетень для голосования дедушка опустил в урну в здании суда в Америкусе, штат Джорджия. Один из родственников избирателя впоследствии отправил его по почте в рамках процедуры заочного голосования, сообщила американская газета The New York Times.

По словам семьи Картер, в течение нескольких недель бывший президент США отрицал, что дожил до ста лет. Вместо этого, как утверждают родственники, Джимми “с большим энтузиазмом” голосовал за вице-президента от демократов Камалу Харрис.

Джимми Картер — самый старший по возрасту из ныне живущих президентов США (1977-1981). В последние годы он столкнулся с серьёзными проблемами со здоровьем. Так, в 2015 году у Картера обнаружили меланому, однако год спустя он объявил, что больше не нуждается в лечении. В 2019 американские СМИ писали, что мужчину несколько раз госпитализировали, в том числе из-за перелома костей таза.

В феврале 2023 года родственники Картера объявили, что экс-президент отказался от дальнейшего лечения и решил провести остаток жизни дома с семьёй в Джорджии, «получая хосписный уход вместо дополнительного медицинского вмешательства».

[info_b] Согласно законодательству штата Джорджия, 7 октября стало первым днём, когда окружные регистраторы могли начать рассылать бюллетени для голосования по почте. В прошлом месяце сотрудники избирательных комиссий начали отправлять их военнослужащим и тем, кто находится за границей. Напомним, основной день выборов назначен на 5 ноября. [/info_b]

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