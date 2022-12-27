Минский суд признал экстремистской «Конституцию»

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Опубликовано: 27.12.2022 10:34 , Обновлено: 27.12.2022

В «Республиканский список экстремистских материалов» на сайте Министерства информации Беларуси внесли информационную продукцию «Конституции».

Речь идет о телеграм-канале. Суд Советского района г. Минска признал его экстремистским 19 декабря 2022 года.

Причины такого решения там не назвали.

Ранее в пресс-службе Генпрокуратуры сообщили, что по заявлению прокуратуры Ленинского района Минска был признан экстремистскими материалами Telegram-канал «YouTube Беларусi».

А позже в «Республиканский список экстремистских материалов» на сайте Министерства информации Беларуси попали социальные сети негосударственной мозырской FM-радиостанции «Нелли-Инфо».