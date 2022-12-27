Минский суд признал экстремистской «Конституцию»
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В «Республиканский список экстремистских материалов» на сайте Министерства информации Беларуси внесли информационную продукцию «Конституции».
Речь идет о телеграм-канале. Суд Советского района г. Минска признал его экстремистским 19 декабря 2022 года.
Причины такого решения там не назвали.
Ранее в пресс-службе Генпрокуратуры сообщили, что по заявлению прокуратуры Ленинского района Минска был признан экстремистскими материалами Telegram-канал «YouTube Беларусi».
А позже в «Республиканский список экстремистских материалов» на сайте Министерства информации Беларуси попали социальные сети негосударственной мозырской FM-радиостанции «Нелли-Инфо».
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