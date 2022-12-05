Суд в Минске признал экстремистским "YouTube Беларусi"

Опубликовано: 05.12.2022 13:53 , Обновлено: 05.12.2022

В пресс-службе Генпрокуратуры сообщили, что по заявлению прокуратуры Ленинского района Минска был признан экстремистскими материалами Telegram-канал "YouTube Беларусi".

В прокуратуре не пояснили, что стало причиной такого решения.

Ранее Телеграф сообщил, что Генеральная прокуратура сообщила, что возбудила два уголовных дела в отношении бывшего прокура Олега Талерчика по части 1 статьи 361-4 (Содействие экстремистской деятельности), части 1 статьи 130 (Возбуждение социальной и другой родни) УК Беларуси.

Генпрокуратура Беларуси обвинила экс-прокурора в экстремизме