Суд в Минске признал экстремистским "YouTube Беларусi"
В пресс-службе Генпрокуратуры сообщили, что по заявлению прокуратуры Ленинского района Минска был признан экстремистскими материалами Telegram-канал "YouTube Беларусi".
В прокуратуре не пояснили, что стало причиной такого решения.
Ранее Телеграф сообщил, что Генеральная прокуратура сообщила, что возбудила два уголовных дела в отношении бывшего прокура Олега Талерчика по части 1 статьи 361-4 (Содействие экстремистской деятельности), части 1 статьи 130 (Возбуждение социальной и другой родни) УК Беларуси.
Генпрокуратура Беларуси обвинила экс-прокурора в экстремизме