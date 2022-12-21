Суд признал экстремистскими соцсети белорусской FM-радиостанции
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В «Республиканский список экстремистских материалов» на сайте Министерства информации Беларуси внесли социальные сети негосударственной мозырской FM-радиостанции «Нелли-Инфо».
Суд Железнодорожного района Гомеля признал их экстремистскими материалами.
В списке Мининформа перечислены страницы под названием «Радио Нелли-Инфо Мозырь» в Instagram, «Вконтакте» и «Одноклассниках».
О причинах такого решения там не сообщили.
Известно, что радиостанция «Нелли-Инфо» — музыкально-развлекательная. Она вещает в Гомельской области с 29 декабря 1999 года. В ее соцсетях обычно публикуют анонсы радиопередач, а также белорусские новости со ссылкой на государственные СМИ.