Суд признал экстремистскими соцсети белорусской FM-радиостанции

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Опубликовано: 21.12.2022 10:00 , Обновлено: 21.12.2022

В «Республиканский список экстремистских материалов» на сайте Министерства информации Беларуси внесли социальные сети негосударственной мозырской FM-радиостанции «Нелли-Инфо».

Суд Железнодорожного района Гомеля признал их экстремистскими материалами.

В списке Мининформа перечислены страницы под названием «Радио Нелли-Инфо Мозырь» в Instagram, «Вконтакте» и «Одноклассниках».

О причинах такого решения там не сообщили.

Известно, что радиостанция «Нелли-Инфо» — музыкально-развлекательная. Она вещает в Гомельской области с 29 декабря 1999 года. В ее соцсетях обычно публикуют анонсы радиопередач, а также белорусские новости со ссылкой на государственные СМИ.