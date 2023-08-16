Минобороны Украины объявило о взятии российского укрепрайона в Урожайном

Опубликовано: 16.08.2023 09:28 , Обновлено: 16.08.2023

Министерство обороны Украины утром 16 августа заявило об освобождении села Урожайное Донецкой области. Там на берегу реки Мокрые Ялы располагался стратегически значимый укрепрайон российских Вооруженных сил.

“Наши защитники закрепляются на рубежах. Наступательные действия продолжаются”, — сообщила о взятии Урожайного замминистра обороны Украины Анна Маляр в своем телеграм-канале.

Накануне информация об отступлении российских войск из Урожайного появилась в ряде российских телеграм-каналах, однако, Минобороны России об утрате контроля над Урожайным официально не заявляло.

По данным украинских СМИ, утром российские войска вблизи Урожайного предприняли попытку контратаки, однако вернуть утраченные позиции не смогли.

Ранее эксперты американского издания The New York Times отмечали, что если украинским войскам удастся прорваться через Урожайное, они смогут выйти на захваченные россиянами Мариуполь и Бердянск - до этих населённых пунктов останется не более 80 километров.

По мнению американских экспертов, освобождение Урожайного, вероятнее всего, вынудит российские войска отступить на южном направлении и отойти к селу Старомлыновка. Таким образом, ВСУ вплотную подойдут ко второй линии обороны и могут вскором времени выйти к Азовскому морю.

Напомним, 11 августа Американский Институт изучения войны сообщил, что украинские войска добились “значительных тактических успехов в западной части Запорожской области” на фоне продолжающихся контрнаступательных операций по меньшей мере на трех участках фронта.

ВСУ добились «значительных успехов» — ISW

Тем не менее, продвижение украинских войск вперед идёт слишком медленно, и различные эксперты по-разному оценивают шансы ВСУ на “триумфальный прорыв”. Кто-то заявляет, что вскоре “фронт начнет трещать”, а военных ждут “адские условия”, а кто-то заявляет, что скорого окончания войны жать не стоит.

«Скоро фронт начнет трещать» — Эксперты рассказали, прорвут ли ВСУ оборону РФ. Когда закончится война в Украине?