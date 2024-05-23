Минобороны Литвы пообещало построить "постоянные укрепления" на границе с Беларусью. Зачем?

Опубликовано: 23.05.2024 15:03 , Обновлено: 23.05.2024

Министр национальной бороны Литвы Лауринас Касчюнас рассказал о планах страны построить на границе с Беларусью и Россией "постоянные укрепления". По словам главы ведомства, они смогут при необходимости остановить "возможное передвижение враждебных сил".

Касчюнас рассказал, что укрепления собрались построить в конце лета - начале осени 2024 года “в конкретных местах”. Каких именно, министр не уточнил, отметило издание Interia Wydarzenia.

Это решение - ответ на “провокацию” Кремля по изменению границ в Балтийском море, заявил глава военного ведомства. Говоря о так называемой “балтийской линии обороны”, Касчюнас отметил, что соседние страны “более продвинуты в реализации этой идеи”, используют противотанковые ежи, железобетонные блоки, тетраэдры и не только.

Напомним, 22 мая Министерство обороны России предложило расширить территориальные воды страны в Балтийском море, изменив координаты морской государственной границы с Литвой и Финляндией. «Конвенция ООН по морскому праву содержит положения об определении морских зон прибрежных государств и об их пересмотре. Мы полагаем, что Россия, как участник Конвенции, будет действовать соответствующим образом», — прокомментировала ситуацию в соцсети Х министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен.

Минобороны РФ предложило изменить морские границы с Литвой и Финляндией в Балтийском море

Ранее Telegraf.news сообщал, что Варшава, по информации польского издания Money.pl, решила возвести в рамках проекта “Восточный щит” многометровые вышки по периметру границы с Беларусью. «Планируется построить 70-метровые наблюдательные вышки, которые позволят заглянуть на территорию Беларуси на расстоянии 3-4 км и увидеть любое возможное скопление [нелегалов]”, - написало издание.

Польша решила возвести на границе с Беларусью 70-метровые вышки — Money.pl. Что будут делать?