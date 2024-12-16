Корабли, китайские компании и не только. ЕС принял 15-й пакет санкций против России

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Опубликовано: 16.12.2024 16:42 , Обновлено: 16.12.2024

Совет Евросоюза (ЕС) 16 декабря сообщил, что принял 15-й пакет экономических и индивидуальных санкций против России. Как сказано в заявлении на сайте Совета ЕС, эти меры направлены на борьбу с обходом уже действующих санкций путем нанесения ударов по теневому флоту президента РФ Владимира Путина и ослабления военно-промышленного комплекса этой страны.

“Этот пакет санкций является частью нашего ответа на ослабление военной машины России и тех, кто способствует этой войне, включая китайские компании. Это показывает единство стран-членов ЕС в нашей постоянной поддержке Украины”, - [link href=“https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2024/12/16/russia-s-war-of-aggression-against-ukraine-eu-adopts-15th-package-of-restrictive-measures/” target=“_blank” rel=“noopener”] заявила [/link] верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Под новые санкции попали 54 физических лица и 30 организаций, в том числе военное подразделение, “ответственное за удар по детской больнице “Охматдет” в Киеве”, руководители высшего звена энергетических компаний, два высокопоставленных чиновника Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) и не только, перечислили в Совете Евросоюза.

“ЕС в первую очередь нацелился на российские оборонные компании и судоходные компании, отвечающие за транспортировку сырой нефти и нефтепродуктов по морю, что обеспечивает важные доходы российскому правительству”, - продолжили в законодательном органе.

Кроме того, европейские рестрикции затронули химический завод, гражданскую российскую авиакомпанию, которая, как утверждают в Совете ЕС, оказывает логистическую поддержку военным. Также там заявили, что Евросоюз впервые ввел “полномасштабные санкции” против китайских компаний, которые якобы поставляют РФ микроэлектронные компоненты и для беспилотников.

Послы ЕС согласовали 15-й пакет санкций против России

Еще под санкции попали суды, связанные, как утверждают в Совете ЕС, с теневым флотом России, в частности 52 корабля из третьих стран. На танкерах, по информации Евросоюза, в том числе перевозят военную технику для РФ, а также украинское зерно.

Также в новый пакет попали 32 компании в том числе из Китая, Индии, Ирана, Сербии и ОАЭ, которые, как считают в Совете ЕС, напрямую поддерживают российский военно-промышленный комплекс и закупали “чувствительные товары” (ракеты и беспилотники) для России.

Совет Евросоюза запретил признавать и исполнять в ЕС решения российских судов по искам, связанными с европейскими компаниями в РФ.

“Мы привыкли”

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам РФ Светлана Журова считает, что Россия уже привыкла к санкциям. “Мне кажется, что уже достаточно мы привыкли, быстро стараемся подстроиться под новые реалии”, - [link href=“https://lenta.ru/news/2024/12/16/sanktsii/” target=“_blank” rel=“noopener”] процитировало [/link] ее российское издание Lenta.ru.

По мнению Журовой, для Северной Кореи, которую новые санкции тоже затронули, они “не так критичны”. “Здесь вопросов, как говорится, нет: они сами под санкциями, одними больше-меньше, для них, наверное, не так это критично. Ну, а Китай, надеюсь, тоже воспримет это адекватно, потому что мы для Америки, как бы ни было, являемся стратегическими врагами, они и в бюджете на нас деньги выделяют”, - утверждает она.

Ранее Telegraf.news писал, что Министерство финансов США 10 декабря объявило о выделении Украине кредита в $20 млрд в рамках инициативы G7. Погашать этот кредит решили за счет доходов от замороженных российских активов.

Минфин США дал Украине кредит в 20 млрд долларов за счёт замороженных активов России