Миллионер добровольно отказался от денег, чтобы стать бездомным и заработать миллион долларов "с нуля"

Опубликовано: 21.04.2024 17:19 , Обновлено: 21.04.2024

Американский бизнесмен Майк Блэк предпринял смелый социальный эксперимент. Мужчина намеренно стал бездомным, чтобы доказать: заработать один миллион долларов за год — реально. Однако проблемы со здоровьем побудили его досрочно завершить проект несмотря на то, что до его конца оставалось всего два месяца.

Американец планировал начать свою карьеру “с нуля” и доказать, что сможет заработать миллион долларов всего за год. В итоге мужчина отказался от дома, автомобиля и всех заработанных им денег, пишет издание The Daily Mail.

“Я знал многих людей, которые потеряли всё во время пандемии и впали в настоящую депрессию. У меня даже был друг, который за одну ночь потерял бизнес на 10 миллионов долларов”, — поделился Майк Блэк.

В ходе эксперимента мужчина хотел не просто выжить на улице, но и доказать: чтобы стать миллионером, не нужны удача или деньги — нужно просто много работать. Однако спустя 10 месяцев Блэк решил закончить проект из-за проблем со здоровьем, которые появились “благодаря” жизни на улице и плохому питанию.

“Моё здоровье ухудшилось до такой степени, что мне действительно была нужна помощь. На протяжении всего эксперимента мы не делились этим с вами, но теперь я вынужден рассказать об этом”, — признался в одном из своих роликов американец.

Блэк объяснил, что страдает двумя аутоиммунными заболеваниями, которые вызывают “хроническую усталость”, и ещё одним, которое поражает суставы.

Идеей блогера было “Возвращение на миллион долларов”, но задача оказалась сложнее, чем он думал. С первого дня Блэк понял, насколько тяжело жить на улице и постоянно думать о том, где взять еду. Прохожие отказывались помочь, и в итоге американец ночевал на скамейке. Спустя какое-то время неравнодушный мужчина разрешил ему остаться на несколько ночей в фургоне. После этого Блэк “начал с малого” и сумел заработать первые 300 долларов, продавая мебель онлайн.

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“Одна из лучших вещей для продажи — это столы. Я начал брать рекламу на Craigslist в разделе бесплатных объявлений, размещать её на Facebook Marketplace и продавать с прибылью”, — отметил мужчина.

Он добавил, что работал в качестве посредника, “осуществляя всю логистику между покупателем и продавцом”. Уже на пятый день американец купил себе компьютер. Спустя две недели снял офис, а через месяц переехал на съёмную квартиру. Затем предпринимательский дух Блэка проявился в том, что он стал SMM-менеджером, нашёл клиентов и даже разработал собственную марку кофе.

Через четыре месяца после начала он узнал, что у отца диагностировали рак толстой кишки. По его словам, это заставило усомниться в участии, но тем не менее он продолжил.

Спустя 10 месяцев эксперимент досрочно завершили. За этот срок американец заработал 64 тысячи долларов. Несмотря на то, что ему не удалось достичь миллиона, Майк Блэк считает опыт удачным, поскольку он смог решиться и кардинально перестроить свою жизнь.

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