Во Вьетнаме 67-летнюю миллиардершу приговорили к смертной казни

Опубликовано: 11.04.2024 15:34 , Обновлено: 11.04.2024

Суд на юге Вьетнама приговорил 67-летнюю бизнесвумен к смертной казни. Причиной столь сурового решения стало мошенничество в особо крупном размере. Убытки составили 12,5 миллиардов долларов — это 3% ВВП страны за 2023 год, сообщило информагентство Associated Press.

Чыонг Ми Лан незаконно контролировала Сайгонский акционерный коммерческий банк с 2012 по 2022 год и выдала более 2000 кредитов, что привело к убыткам в размере 27 миллиардов долларов. Суд потребовал от неё компенсации банку в размере 26,9 миллиона долларов и назвал это “крупнейшим за всю историю Вьетнама финансовым мошенничеством”.

Кроме того, её обвинили в даче взяток бывшему чиновнику, которого ранее приговорили к пожизненному заключению за коррупцию в размере 5,2 миллиона долларов.

Арест Ми Лан, вынесенный ей приговор и масштабы аферы потрясли страну. Смертные приговоры во Вьетнаме не редкость, однако подобные решения суд принимает не часто, поскольку речь идёт не только о финансовых преступлениях, но и о “высокопоставленных, богатых людях”.

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