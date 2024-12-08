МИД России заявил, что Асад решил «оставить президентский пост» и покинул Сирию

Опубликовано: 08.12.2024 16:00 , Обновлено: 08.12.2024

Министерство иностранных дел России днём 8 декабря выступило с официальным заявлением по ситуации в Сирии. Там заявили о том, что Башар Асад провёл переговоры с "рядом участников вооруженного конфликта", по результатам которых "принял решение оставить президентский пост" и покинул страну. По данным российского МИДа, Асад дал уполномоченным лицам указание "осуществить передачу власти мирным путем".

В МИД подчеркнули, что Россия в переговорах Асада с другими неназванными “сторонами конфликта” не участвовала, но признали, что российская сторона “находится в контакте со всеми группировками сирийской оппозиции”. Российское внешнеполитическое ведомство призвало “все вовлеченные стороны” отказаться от применения насилия и “решать все вопросы управления политическим путем”.

На фоне обострения ситуации в Сирии расположенные там российские военные базы перевели в режим повышенной боевой готовности. Впрочем, в МИД заявили, что на данный момент “серьёзной угрозы их безопасности нет”.

[info_b]Отметим, что о местонахождении самого Асада в МИД России ничего не упомянули. Ранее сообщалось, что он вылетел из Дамаска последним рейсом на самолёте Ил-76, который сначала полетел на восток, затем повернул на север, а через несколько минут сигнал исчез в районе города Хомс. Это вызвало ряд спекуляций в СМИ о возможной гибели Асада, однако подтверждений этим слухам пока также нет никаких.[/info_b]

Москва также призвала сирийскую оппозицию к “уважению мнений всех этноконфессиональных сил сирийского общества” и выступил за налаживание “инклюзивного политического процесса”, который бы опирался на принятую Советом безопасности ООН резолюцию 2254. ООН российский МИД призвал безотлагательно организовать межсирийские инклюзивные переговоры в Женеве.

[info_b]Резолюция Совбеза ООН 2254 была единогласно принята 18 декабря 2015 года. Она предполагает немедленное прекращение любых атак на гражданские цели и политическое урегулирование конфликта в Сирии. Группировки, признанные Совбезом ООН террористическими (например, ИГИЛ и “Джебхат ан-Нусра”) документов из мирного процесса исключался - против них боевые действия продолжать разрешалось. [/info_b]

“Новая страница в истории”

В свою очередь Министерство иностранных дел Сирии также выступило с официальным заявлением, опубликованным в том числе на официальной страничке ведомства в Х. В нём МИД страны заявил о том, что “сегодня пишется новая страница в истории Сирии” и выразили надежду на скорую точку в гражданской войне, которая, по сути, продолжается уже 14 лет.

В МИД выразили надежду на то, что в скором времени будет утверждён национальный пакт и хартию, которые “объединяют мир сирийцев, объединяют их, а не разделяют, чтобы построить единую родину, в которой торжествуют справедливость и равенство, и в которой каждый пользуется всеми правами и обязанностями, далекими от одного мнения”.

“Министерство иностранных дел и по делам экспатриантов Сирийской Арабской Республики и ее дипломатические представительства за рубежом будут и впредь преданно служить всем согражданам и управлять их делами, основываясь на доверии, которое они оказывают, представляя сирийский народ, и на том, что Родина остается превыше всего”, - говорится в заявлении сирийского МИДа.

Тем временем действующий премьер-министр Сирии Мохаммад Гази аль-Джалали официально заявил, что готов “поддержать мирную передачу власти оппозиции” и сложить свои полномочия в пользу переходного правительства.

Как отреагировали на Западе?

Помимо России на стремительно развивающиеся события в Сирии один за одним начали реагировать и западные политики. Так, президент Франции Эммануэль Макрон приветствовал новость о падении режима Асада такими словами:

“Варварское государство пало. Наконец-то. Я отдаю должное сирийскому народу, его мужеству, его терпению. В этот момент неопределенности я желаю им мира, свободы и единства”.

Свою поддержку сирийскому народу и призыв к мирному завершению конфликта также выразили министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбаре и канцлер Германии Олаф Шольц. Последний также упомянул выше названную резолюцию Совбеза ООН, выразив уверенность в том, что “политическое решение конфликта в Сирии всё ещё возможно”.

“Сейчас важно, чтобы закон и порядок были быстро восстановлены в Сирии. Все религиозные общины, все меньшинства должны пользоваться защитой сейчас и в будущем. Мы будем судить о будущих правителях по тому, смогут ли они обеспечить всем сирийцам возможность жить достойно и самоопределяться, защищать суверенитет Сирии от злонамеренного вмешательства третьих сторон и жить в мире со своими соседями”, - процитировало заявление Шольца издание The Guardian.

Сирийская оппозиция вошла в резиденцию Асада в Дамаске и обратилась к нации по ТВ

Ранее Telegraf.news рассказал, что утром в воскресенье, 8 декабря, сирийские повстанцы вошли в сирийскую столицу Дамаск и объявили о взятии города, в том числе президентского дворца Башара Асада, под свой контроль. Вооружённая оппозиция также выступила по национальному телевидению с официальным обращением, в котором заявила о “падении режима Асада”. В настоящее время в Дамаске объявили комендантский час в столице - с 16:00 до 5:00.

Асад исчез, а повстанцы объявили об окончании «эпохи тьмы», захватив столицу Сирии Дамаск