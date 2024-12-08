Асад исчез, а повстанцы объявили об окончании "эпохи тьмы", захватив столицу Сирии Дамаск

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Опубликовано: 08.12.2024 09:00 , Обновлено: 06.01.2025

Утром в воскресенье, 8 декабря, сирийские повстанцы вошли в сирийскую столицу Дамаск и объявили о взятии города под свой контроль. Точное местонахождение президента страны Башара Асада на данный момент остаётся неизвестным: по информации агентства Reuters, он покинул страну в неизвестном направлении. Рассказываем о последних событиях в Сирии.

Захват Дамаска и конец “эпохи тьмы”

События в Сирии развиваются настолько стремительно, что военные обозреватели и журналисты уже назвали наступление повстанцев на Дамаск “молниеносной победой”: ещё вчера повстанцы были в Хомсе, где была символически снесена статуя отца Асада, а уже сегодня - вошли в столицу и объявили о наступлении новой эры в Сирии после 50 лет правления партии Баас.

“После 50 лет угнетения со стороны партии Баас и 13 лет преступлений, тирании и перемещения мы объявляем сегодня об окончании этой эпохи тьмы и начале новой эры для Сирии”, - процитировало заявление повстанцев издание The Guardian.

В Сети появились многочисленные видео повстанцев, въехавших на улицы Дамаска в том числе на танках и, судя по всему, не встретивших ни малейшего сопротивления со стороны военных и полиции. Многие люди приветствовали повстанцев, когда те устроили “марш по столице”, а из местных мечетей с утра по городу из громкоговорителей доносятся слова такбира, который мусульмане произносят, как правило, в знак радости, и тахлиля, который провозглашают, в том числе, человеку, который находится на смертном одре.

Что с Асадом?

Командование сирийской армии уведомило офицеров о том, что 24-летнее правление президента Башара Асада закончилось. Об этом агентству Reuters сообщил сирийский офицер, проинформированный об этих событиях.

В свою очередь два высокопоставленных армейских офицера заявили агентству, что сам Асад утром в воскресенье вылетел из Дамаска в неизвестном направлении. Такую же информацию озвучили наблюдатели из Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека.

По данным издания Al-Jazeera, за несколько минут до того, как боевики оппозиции взяли под свой контроль аэропорт Дамаска, системы отслеживания полетов с открытым исходным кодом зафиксировали один самолет в воздушном пространстве Сирии.

Последним рейсом из Дамаска вылетел самолёт Ил-76 с номером рейса сирийских авиалиний 9218. Сообщается, что сначала он полетел на восток, затем повернул на север, а через несколько минут сигнал исчез в районе города Хомс.

Куда направился самолёт, на котором, предположительно, находился ретировавшийся из Сирии Асад, доподлинно не известно. По некоторым данным, он направился в Москву, куда уже летал на прошлой неделе на переговоры со своими союзниками, по другим - в Дубай, где у семьи Асада есть обширные активы в сфере недвижимости. Немедленных комментариев о местонахождении Асада пока не поступало ни от Москвы, ни от Объединенных Арабских Эмиратов.

В аккаунте одного из OSINT-источников появились видеозаписи из аэропорта Дамаска, на которых видно, какой хаос творился там утром в воскресенье: сотрудники аэропорта, включая сотрудников службы безопасности и охрану воздушной гавани в какой-то момент покинули свои рабочие места, оставив пассажиров в панике метаться по аэропорту. Тем временем рейсы начали отменять один за одним, что ещё больше усугубило неразбериху.

Что будет дальше с Сирией?

Между тем, действующий премьер-министр Сирии Мохаммад Гази аль-Джалали заявил в воскресенье в видеообращении, что он остается в Дамаске. По его словам, правительство готово “протянуть руку” оппозиции и передать свои функции переходному правительству.

“Я нахожусь в своем доме и никуда не уходил, поскольку я принадлежу этой стране”, — процитировало заявление Джалиля Associated Press.

Он заявил, что утром направится в свой рабочий офис, как обычно, чтобы продолжить работу, и призвал сирийских граждан сохранять благоразумие и не “портить общественную собственность”, воздержавшись от уличных беспорядков.

Сообщения о том, что президент Башар Асад покинул страну, сирийский премьер комментировать не стал.

Тем временем, по информации Al-Jazeera, которое сослалось на заявление Управления по военным вопросам повстанцев, силы оппозиции продолжили продвигаться в западной части провинции Дейр-эз-Зор. Центральный город в настоящее время находится под контролем поддерживаемых США Сирийских демократических сил (СДС), в которых преобладают курды, после того как правительственные войска покинули его в начале этой недели.

В этой части восточной Сирии также находится около 900 американских солдат. Река Евфрат является фактической границей влияния СДС. Пока неясно, будет ли оппозиция продвигаться к городу или к востоку от реки, поскольку это может привести к прямому столкновению бойцов оппозиции с войсками США и их союзниками.

Как отреагировали другие страны на события в Сирии?

Темпы развития событий ошеломили не только сторонников Асада, но и руководство соседних арабских государств, вызвав опасения развития новой волны региональной нестабильности.

Катар, Саудовская Аравия, Иордания, Египет, Ирак, Иран, Турция и Россия уже выступили с совместным заявлением, в котором говорится о том, что нынешний кризис представляет собой опасное развитие событий. В заявлении также содержится призыв к политическому разрешению кризиса.

Гражданская война в Сирии, начавшаяся в 2011 году как восстание против правления Асада, как отметило Reuters, втянула в себя крупные сторонние державы, создала пространство для манёвров джихадистских боевиков и привела к тому, что миллионы беженцев решили скрываться от гражданской войны в соседних государствах.

Ситуация осложняется тем, что в Сирии действует далеко не одна оппозиционная группировка, а сразу несколько, которые до сих пор объединяло лишь желание свергнуть Асада с поста президента. По данным Института изучения войны (ISW), так выглядело распределение сил оппозиции в Сирии на 6 декабря.

Что из себя представляют повстанцы, устроившие переворот в Сирии?

Захват Дамаска, судя по сообщениям источников мировых СМИ, организовали боевики под контролем группировки “Хайят Тахрир аш-Шам” (ХТШ) - они же днём ранее взяли под свой контроль Хомс. Именно эту группировку называют основным “драйвером” нынешнего молниеносного наступления.

Возглавляет группировку в настоящее время Абу Мохаммед аль-Джолани, которого CNN назвало “экстремистом, занявшим более умеренную позицию, чтобы попытаться достичь своих целей”. Основной целью революции в Сирии в интервью телеканалу он назвал “свержение правления президента Башара Асада”.

В прошлом ХТШ была тесно связана с террористической группировкой “Аль-Каида” и считалась одним из её филиалов. однако с 2016 года Джолани стремился позиционировать себя как более умеренного лидера. Впрочем, до сих пор многие страны называют ХТШ террористической организацией, а среди самих сирийцев немало тех, кто по-прежнему опасается, что группировка, придя к власти, установит в стране “драконовские” исламистские законы.

Джолани в своих интервью мировым СМИ пытался заверить меньшинства в самой Сирии, что он не будет вмешиваться в их дела, а международное сообщество — что он выступает против исламистских атак за рубежом. Как отметило CNN, в захваченном боевиками ХТШ Алеппо сообщений о репрессиях не поступало.

После взятия Дамаска глава ХТШ призвал бойцов защищать и охранять государственные учреждения и собственность, поскольку “они принадлежат сирийскому народу”.

Впрочем, помимо ХТШ, немалая территория Сирии находится под контролем курдских военных, а также Сирийской национальной армии, поддерживаемой соседней Турцией. У этой страны свои интересы в Сирии. На протяжении многих лет Турция выступает за оттеснение курдских повстанческих группировок, расположенных вдоль турецко-сирийской границы, и создание буферной зоны.

Удастся ли разношерстной вооружённой оппозиции договориться между собой и дать отпор правительственным войскам, которые до последнего времени получали поддержку от России, Ирана, ливанского движения “Хезболла”, покажет время.