Сирийская оппозиция вошла в резиденцию Асада в Дамаске и обратилась к нации по ТВ

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Опубликовано: 08.12.2024 12:19 , Обновлено: 08.12.2024

Вооружённая сирийская оппозиция утром 8 декабря вошла в президентский дворец Башара Асада в Дамаске, а также выступила по национальному телевидению с официальным обращением, в котором заявила о "падении режима Асада".

Арабские новостные телеканалы, такие как Al Jazeera и Al Arabiya распространили несколько видео из резиденции Асада в Дамаске. Судя по видео, повстанцы не встретили там никакого сопротивления - у ворот на въезде в президентский дворец не было видно никакой охраны и повстанцы лишь стреляли в воздух в знак ликования. Войдя в само здание, судя по кадрам, разлетевшимся по Сети, повстанцы также вели себя сдержанно, вероятно, прислушавшись к призыву премьер-министра Мохаммада Гази аль-Джалали, который ранее утром призвал повстанцев “не портить общественную собственность”.

Вслед за кадрами из президентского дворца по сирийскому телевидению показали обращение оппозиции, в котором официально заявили о “падении режима Асада”.

Впрочем, далеко не везде переход под руководство оппозиции идёт мирным путём: в интернете появились кадры, сделанные, как утверждается, у здания посольства Ирана (власти этой страны поддерживали Башара Асада в его противостоянии с оппозицией) в Дамаске. По данным IRNA, несколько “вооруженных элементов” проникли в здание посольства и устроили там погром. На кадрах видео попавших в Сеть, видно, как неизвестные срывают фотографии известных иранских лидеров, таких как глава Ирана Касем Сулеймани и глава “Хезболлы” Хасан Насралла, убитых в этом году израильскими военными.

Тем временем премьер-министр Сирии, по информации Al Jazeera, покинул свой дом в Дамаске и направился в отель, чтобы официально передать власть оппозиции.

Министр связи Сирии Ияд аль-Хатыб заявил, что боевики гарантировали безопасность оставшимся в Дамаске членам правительства.

Ранее Telegraf.news рассказал, утром в воскресенье, 8 декабря, сирийские повстанцы вошли в сирийскую столицу Дамаск и объявили о взятии города под свой контроль. Точное местонахождение президента страны Башара Асада на данный момент остаётся неизвестным: по информации агентства Reuters, он покинул страну в неизвестном направлении.

Асад исчез, а повстанцы объявили об окончании «эпохи тьмы», захватив столицу Сирии Дамаск