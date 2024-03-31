МИД России потребовал от Украины выдать главу СБУ. В Киеве ответили

Опубликовано: 31.03.2024 22:53 , Обновлено: 31.03.2024

МИД России 31 марта выступил с заявлением, в котором обвинил спецслужбы Украины в организации теракта в "Крокус сити холл" в Подмосковье. Там не привели доказательств в поддержку своих заявлений, но потребовали выдать российским властям главу СБУ. В Киеве отреагировали.

“Проведённые российскими компетентными органами следственные действия указывают, что следы всех этих преступлений ведут на Украину”, - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства РФ. Там поставили в один ряд с нападением исламистов на концерте группы “Пикника убийства российских деятелей, которые поддерживали войну в Украине.

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“Другие варварские теракты с применением взрывных устройств стоили жизни журналистам Д.А.Дугиной и М.Ю.Фомину (В.Татарскому), привели к тяжелому ранению писателя Е.Н.Прилепина и смерти его водителя А.И.Шубина, гибели пяти человек в результате подрыва Крымского моста, ранениям 42 человек при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге. Убийствами и увечьями мирных граждан, в том числе детей, сопровождались рейды террористической организации «Русский добровольческий корпус» (РДК)”, - заявили в МИД России.

Там потребовали от властей Украины выдать, согласно Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом (МКББТ) и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма (МКБФТ), главу СБУ Вастлия Малюка, который в недавнем интервью рассказал, как был организован подрыв Крымского моста.

“Его ждут в Гаагском трибунале”

В Украине отреагировали на требование России. В пресс-службе СБУ заявили, что российские власти, “пытаясь апеллировать к нормам международного права”, забыли в отношении кого уже сейчас Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест.

“Пытаясь апеллировать к нормам международного права, а именно конвенции о борьбе с терроризмом, МИД РФ забывает, что именно Путин официально объявлен в международный розыск – в частности, его ждут в Гаагском трибунале за похищение украинских детей”, - заявили в СБУ.

В Украине назвали “циничным” требование МИД РФ и назвали Россию “страной-тероористом”, на фоне годовщины освобождения Бучи.

“Мы помним каждого погибшего украинца и сделаем все, чтобы враг получил справедливое возмездие. Поэтому любые слова российского МИДа являются ничтожными”, - заявили в СБУ.

Ранее Telegraf.news сообщил, что глава генштаба Украины Александр Сырский заявил 29 марта, что новое наступление России на украинский город Харьков станет погибельным для российских солдат. Однако не все согласны с такой оценкой.

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