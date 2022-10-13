МИД России вызвало «на ковер» послов Германии, Дании и Швеции из-за «Северных потоков»

Опубликовано: 13.10.2022 14:56 , Обновлено: 18.10.2022

В Министерство иностранных дел России вызвали послов Германии, Дании и Швеции, чтобы выразить демарш из-за расследования диверсий на газопроводах «Северный поток».

Главам дипмиссий в Москве «высказали недоумение» из-за того, что руководство стран не отреагировало на «направленное еще 5 октября обращение «относительно привлечения представителей компетентных ведомств нашей страны и ПАО Газпром к проводимому совместно Берлином, Копенгагеном и Стокгольмом расследованию диверсий».

В российском МИД пригрозили, что если российских экспертов не допустят к расследованию, то Москва будет исходить из того, что упомянутым странам «есть что скрывать» или они «покрывают исполнителей этих террористических актов». А еще заявили, что не признают результаты.

Напомним, премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон сообщила, что Стокгольм не поделится с Москвой результатами расследования по утечкам газа на газопроводах «Северный-поток-1» и «Северный поток-2». Но она добавила, что каждая страна имеет право вести свое расследование.

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Ранее Телеграф писал, что вечером 26 сентября на обеих нитках «Северного потока-1» и на одной из ниток «Северный поток-2» резко произошло падение давления. Страны Евросоюза во вторник, 27 сентября, занялись расследованием обстоятельств загадочных повреждений.

Позже служба государственной безопасности Швеции (SÄPO) сообщила, что возле газопроводов произошли взрывы.

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