Путин объявил о временном выходе из ДСНВ с США - "Какой-то бред просто"

Опубликовано: 21.02.2023 14:14 , Обновлено: 21.02.2023

Президент РФ Владимир Путин заявил 21 февраля, что Россия приостанавливает свое участие в договоре с США об СНВ (ДСНВ, о сокращении и контроле стратегических наступательных вооружений - ядерного оружия).

“Вынужден заявить сегодня о том, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Повторю, не выходит из договора, нет, а именно приостанавливает свое участие”, - заявил он с трибуны, выступая перед собранными российскими чиновниками, депутатами и функционерами.

По его словам, НАТО помогло Украине подернизировать украинские беспилотники, которыми те нанесли удары по “ядерным объектам” РФ: аэродромам в Саратове и Рязани.

“Нам известно, что Запад прямо причастен к попыткам киевского режима нанести удары по базам нашей стратегической авиации. Использованные для этого беспилотники были оснащены и модернизированы при содействии натовских специалистов. И вот теперь они хотят еще и осматривать наши оборонные объекты? В современных условиях сегодняшнего противостояния это звучит как какой-то бред просто”, - заявил Владимир Путин.

[info_b]Взаимные инспекции ядерных объектов является одним из ключевых условий договора. Договор СНВ-3 - последний из подписанных между Россией и США о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Соглашением было предусмотрено сокращение для каждой из сторон развёрнутых ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжёлых бомбардировщиков (ТБ) — до 700 единиц.[/info_b]

При этом Владимир Путин заявил, что в случае возобновления действия ДСНВ он будет требовать, чтобы Франция и Британия к нему тоже присоединились, так как в их арсеналах тоже есть ядерное оружие.

Также глава Кремля заявил, что у него есть информация, что США сами “задумываются о возобновлении испытаний ядерного оружия, такая информация есть”. Поэтому он приказал Минобороны РФ “обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия, если это первыми сделают США”.