МИД Литвы призвал все страны ЕС выслать послов России
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал все страны Евросоюза выслать российских послов. По его словам, в большинстве случаев в этом «нет смысла».
«Не имеет смысла иметь посла, российского посла, в какой-либо европейской столице», — сказал глава литовского МИД 31 января.
Он считает, что «в большинстве случаев это уже не дипломатический институт, а институт пропаганды, который покрывает военные преступления и в целом продвигает программу геноцида».
Также министр напомнил, что Литва выслала российского посла еще в апреле 2022 года, после событий в украинской Буче.
Напомним, 11 января в МИД Эстонии заявили, что в российской дипмиссии слишком много дипломатов, и что такое их количество неоправданно. Эстонские власти потребовали привести количество сотрудников в российском посольстве с количеством эстонских в Москве.
В ответ Россия потребовала от посла Эстонии покинуть страну.
После этого Латвия объявила о высылке российского посла в знак солидарности с Эстонией.