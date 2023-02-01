МИД Литвы призвал все страны ЕС выслать послов России

Опубликовано: 01.02.2023 11:32 , Обновлено: 01.02.2023

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал все страны Евросоюза выслать российских послов. По его словам, в большинстве случаев в этом «нет смысла».

«Не имеет смысла иметь посла, российского посла, в какой-либо европейской столице», — сказал глава литовского МИД 31 января.

Он считает, что «в большинстве случаев это уже не дипломатический институт, а институт пропаганды, который покрывает военные преступления и в целом продвигает программу геноцида».

Также министр напомнил, что Литва выслала российского посла еще в апреле 2022 года, после событий в украинской Буче.

Напомним, 11 января в МИД Эстонии заявили, что в российской дипмиссии слишком много дипломатов, и что такое их количество неоправданно. Эстонские власти потребовали привести количество сотрудников в российском посольстве с количеством эстонских в Москве.

В ответ Россия потребовала от посла Эстонии покинуть страну.

После этого Латвия объявила о высылке российского посла в знак солидарности с Эстонией.