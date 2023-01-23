Россия потребовала от посла Эстонии покинуть страну

Опубликовано: 23.01.2023 13:15 , Обновлено: 23.01.2023

В Министерстве иностранных дел России приняли решение понизить уровень дипломатических отношений с Эстонией до временного поверенного в делах и потребовали от посла Эстонии Маргуса Лайдре покинуть страну.

Об этом сказано в заявлении МИД РФ 23 января. Согласно нему, послу Эстонии выразили «решительный протест» и предложили уехать из России до 7 февраля.

В ведомстве обвинили Эстонию в том, что страна «ввела ранг государственной политики» «тотальную русофобию и «культивирование враждебности», а также в «недружественности».

В пример там привели то, что в Таллине недавно решили сократить численность посольства РФ наполовину.

Напомним, 11 января в МИД Эстонии заявили, что в российской дипмиссии слишком много дипломатов, и что такое их количество неоправданно. Эстонские власти потребовали привести количество сотрудников в российском посольстве с количеством эстонских в Москве.