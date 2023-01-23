Латвия объявила о высылке российского посла

Опубликовано: 23.01.2023 15:46 , Обновлено: 23.01.2023

Власти Латвии решили "понизить дипломатическое присутствие России", обязав посла РФ Михаила Ванина покинуть страну. Такое решение там приняли в знак солидарности с Эстонией.

“В связи с продолжающейся жестокой российской агрессией против Украины и в знак солидарности с Эстонией Латвия понизит уровень дипломатических отношений с Россией с 24 февраля, требуя от России действовать соответствующим образом”, - сообщил Ринкевичс, министр иностранных дел Латвии.

Российский дипломат должен будет покинуть Эстонию до 24 февраля, следует из заявления пресс-службы МИД Латвии.

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Ранее Россия потребовала от Эстонии понизить “дипломатическое присутствие”, отозвав своего посла и оставим лишь временного поверенного в делах. В МИД РФ вызвали посла Эстонии в Москве Маргус Лайдре. “Ему заявлен решительный протест в связи с действиями эстонских властей. Послу Эстонской Республики следует покинуть Российскую Федерацию 7 февраля 2023 года”, — сообщил в МИД РФ.

Формально, понижение дипломатического присутствия - это не высылка посла. Он сам покидает страну пребывания так, как в его присутствии там нет необходимости. Но суть остаётся прежней - глава дипмиссии должен покинуть свой пост в посольстве, оставив лишь заместителя.