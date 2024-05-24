МИД Эстонии обвинил российских пограничников в «инциденте под покровом ночи». Что случилось?

Опубликовано: 24.05.2024 09:50 , Обновлено: 24.05.2024

Министерство иностранных дел Эстонии обвинило российских пограничников в "провокационном инциденте", который те совершили в ночь на 23 мая на границе двух государств на реке Нарва. Внешнеполитическое ведомство пообещало дать "спокойный и ясный" ответ на инцидент.

Как пояснили в эстонском МИД, 23 мая около 3:00 ночи российские пограничники сняли световые буи, установленные Эстонией для демаркации границы с Россией на реке Нарва. Как утверждает эстонская сторона, сделано это без предварительного предупреждения, в одностороннем порядке.

“Эта акция России, совершенная под покровом ночи, хорошо вписывается в более широкую модель провокационного поведения России в последнее время, в том числе на границах с соседями, в отношении Литвы и Финляндии”, - говорится в официальном заявлении МИД Эстонии.

Расценив произошедшее как “провокационный приграничный инцидент”, Эстония пообещала через своих пограничников и дипломатические каналы “спокойно и ясно” заявить российской стороне о “недопустимости подобных действий”, потребовать объяснений по поводу инцидента и немедленного возвращения буев.

[info_b]Граница России и Эстонии простирается более чем на 300 километров и частично пролегает по реке Нарве и Чудскому озеру. Специальные буи на Нарве стороны устанавливают по обоюдному согласию каждую весну - для предотвращения навигационных ошибок, чтобы те же рыбаки случайно не нарушили государственную границу.

Разметку каждый год согласовывают и пересматривают из-за естественных изменений русла реки. Однако, эстонская сторона не раз жаловалась на то, что после начала войны в Украине Россия стала чаще предъявлять претензии относительно позиции демаркационных буев. [/info_b]

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