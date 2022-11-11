Медведев призвал россиян не быть "кликушами" и не радовать врагов

🎤 Мнение

Опубликовано: 11.11.2022 14:52 , Обновлено: 11.11.2022

Экс-президент России, а ныне заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев впервые после отступления российских войск из Херсона прокомментировал событие.

По его словам, “понятие территориального суверенитета в [России] никуда не исчезло”. Он пообещал что всё вернётся домой в РФ. Правда, сроки не назвал. Зато дал характеристики россиянам с помощью англосаксонского слова: “Алармизм всех неравнодушных людей вполне объясним”.

При этом Дмитрий Медведев призвал россиян не поддаваться “кликушеству и паникёрству”: “Не давайте повода для радости врагу ближнему и дальнему. И почаще напоминайте ему о величии и безграничности русского мира”.

Ранее Телегрф сообщил, что украинские войска уже находятся в черте города. Первыми их встретили жители западной части областного украинского центра в районе под названием Шуменский.

Солдаты ВСУ зашли в Херсон. Вот как встречают жители

В то же время, Бывший президент РФ, а сейчас зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев предложил расстреливать некоторых россиян. На это уже отреагировали в Совете Федерации.

Медведев предложил расстреливать некоторых россиян