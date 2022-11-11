Солдаты ВСУ зашли в Херсон. Вот как встречают жители

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Опубликовано: 11.11.2022 15:37 , Обновлено: 17.06.2025

Украинские войска уже находятся в черте города. Первыми их встретили жители западной части областного украинского центра в районе под названием Шуменский.

Обновлено Украинские военные уже в центре Херсона.

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Тем временем, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в своем тг-канале написал дату “11.11.22” - явно намекая на торжественность момента.

https://twitter.com/small10space/status/1591048674569641984?t=p3SvSsBikEp6UESuGr9HzQ&s=19

В самом центре украинского областного центра собрались жители, чтобы встретить своих освободителей. Там уже везде украинские флаги.

Советник главы МВД Украины Геращенко сообщил, что “продвижение украинских солдат к центру Херсона замедлилось, поскольку им приходится пробираться через толпу горожан, которые пытаются их обнять”.

Появилось видео, как украинские военные водружают флаг над зданием нацполиции в Херсоне.

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Местные жители сообщают, что не все российские военные смогли уйти за Днепр. Часть из переоделись в гражданскую одежду и прячется в Херсоне.

Ранее стало известно, что россияне подорвали Антоновский мост в Херсоне. Российские военкоры сообщили, что единственный автомобильный мост через Днепр в районе Херсона был взорван отступающими российскими войсками. Также была разрушена и понтонная переправа, сооруженая россиянами после ударов ВСУ по мосту.

Россияне взорвали Антоновский мост во время отступления из Херсона