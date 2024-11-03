Медведев предрёк «подуставшему Трампу» судьбу Кеннеди, если тот попытается остановить войну с Украиной

Опубликовано: 03.11.2024 10:44 , Обновлено: 03.11.2024

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 3 ноября высказал своё мнение о том, как изменятся российско-американские отношения после выборов президента США, намеченные на следующий вторник. По его словам, у Москвы "нет повода для каких-либо завышенных ожиданий" относительно того, как изменится позиция Вашингтона после очередных президентских выборов.

“Для России выборы ничего не изменят, поскольку позиции кандидатов полностью отражают двухпартийный консенсус о необходимости поражения нашей страны,” - написал в своем официальном Telegram-канале Медведев.

Камалу Харрис политик назвал “глупой, неопытной и управляемой” и высказал предположение, что в случае её победы на выборах реально править страной будет не она, а “синклит важнейших министров и помощников плюс опосредованно семейство Обама”.

Дональда Трампа Медведев назвал “подуставшим” политиком, “выдающим банальности”, который “будет вынужден соблюдать все системные правила”. Заявления кандидата от Республиканской партии о том, что он может “положить конец войне в Украине” бывший российский президент посчитал несостоятельными.

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“Войну ему не остановить. Ни за день, ни за три дня, ни за три месяца. А если реально попытается, может стать новым JFK”, - заявил политик, сделав отсылку к судьбе Джона Кеннеди, находившегося у власти в годы Холодной войны и убитого в ноябре 1963 года в техасском Далласе террористом-одиночкой Ли Харви Освальдом.

По словам Медведев, единственное реальное значение для Москвы имеет не то, какой из двух американских кандидатов займёт кресло в Белом доме, а то, “сколько бабла выбьет новый президент США под чужую далëкую войну”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что свой прогноз относительно исхода президентских выборов на днях озвучил американский историк, профессор Аллан Лихтман. В США его прозвали “Нострадамусом выборов”, поскольку ему удалось правильно предсказать исход 9 из 10 последних выборов президента США.

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