Медведев пообещал Киеву свет, если там признают требования РФ

🎤 Мнение

Опубликовано: 28.10.2022 14:01 , Обновлено: 04.07.2024

Бывший президент России, а сейчас зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев 28 октября рассказал Киеву, что нужно сделать, чтобы в Украине исчезли проблемы с электроснабжением.

Во-первых, Медведев озвучил мнение, что Киев не исправит ситуацию, если продолжит покупать электроэнергию в Словакии. Он убежден, что это приведет лишь к дальнейшему росту цен на энергоносители и в ЕС, и в Украине.

Экс-президент РФ считает, что «путь к стабильности энергоснабжения иной».

«Надо признать правомерность требований России в рамках СВО [специальной военной операции] и ее результаты, отраженные в нашей Конституции. И тогда со светом наладится», — написал он в своем телеграм-канале.

Он не уточнил, что имеет в виду. Однако СМИ полагают, что Медведев потребовал от Украины признать «присоединение» так называемых «ДНР» и «ЛНР», а также Херсонской и Запорожской областей к России.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №687 от 4 октября, согласно которому признаются юридически ничтожными указы Владимира Путина о «независимости» Крыма, Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей и любые решения на их основании.

Зеленский отменил все указы Путина

Ранее Телеграф писал, что депутат Государственной думы России Михаил Шеремет 28 октября заявил, что дни президента Украины Владимира Зеленского «сочтены». Впрочем, он не угрожал жизни главы государства, а сказал лишь о политической карьере. И кое-что предсказал.

В Госдуме РФ заявили, что дни Зеленского «сочтены»