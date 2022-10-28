В Госдуме РФ заявили, что дни Зеленского «сочтены»

🎤 Мнение

Опубликовано: 28.10.2022 10:41 , Обновлено: 04.07.2024

Депутат Государственной думы России Михаил Шеремет 28 октября заявил, что дни президента Украины Владимира Зеленского «сочтены». Впрочем, он не угрожал жизни главы государства, а сказал лишь о политической карьере. И кое-что предсказал.

Он также посоветовал Зеленскому срочно «задуматься о бегстве», передает РИА Новости.

Кроме того, депутат считает, что ему придется это сделать. Все потому, что, по его убеждению, скоро в мире соотношение политических сил серьезно поменяется.

В свою очередь ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию ZDFheute Nachrichten заявил, что люди из окружения президента РФ Владимира Путина «щенки, даже не собаки».

«Каждый из них выпьет 50 грамм водки и кричит «Мы завтра применим ядерное оружие». Это что такое вообще?», — заявил он.

Зеленский назвал окружение Путина «щенками» — «Каждый выпьет 50 грамм водки и кричит»