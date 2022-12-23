Медведев объяснил «дурацкий» потолок цен на газ «зоологической ненавистью»

🎤 Мнение

Опубликовано: 23.12.2022 10:41 , Обновлено: 23.12.2022

Бывший президент России, а теперь заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев написал новый пост в своих соцсетях, на этот раз комментируя введение Евросоюзом потолка цен на газ.

По его мнению, решение ЕС «дурацкое» по двум причинам:

«зоологическая ненависть к России», из-за тезиса «во всём виноваты русские»;

принято от «бессилия ЕС повлиять на ситуацию».

Также Медведев полагает, что потолок цен на газ не сработает из-за того, что в документе прописана возможность его заблокировать.

Он также заявил, что цену в 180 евро за кВт/ч «никто из участников торгов на фьючерсной бирже не мог представить себе даже в самом счастливом или страшном сне». Поэтом сделал вывод, что цены для европейцев останутся на высоком уровне.

«Вывод: дебильная русофобия, а с ней и обнищание рядовых европейцев нарастают. Merry Christmas??!», — резюмировал в своем стиле экс-президент России.

Напомним, совет Евросоюза подписал постановление, в котором утвердил потолок цен на газ на уровне 180 евро за мегаватт-час. Так называемый механизм корректировки газового рынка, предназначенный для предотвращения резких колебаний цен, вступит в силу с 15 февраля.

Кстати, ранее Медведевотреагировал на вопрос, позовут ли его 27-летнего сына Илью на войну, если призывной возраст увеличат до 30 лет. Как это раньше предложил Сергей Шойгу.