ЕС официально установил потолок цен на газ в 180 евро

Опубликовано: 23.12.2022 08:07 , Обновлено: 23.12.2022

Совет Евросоюза подписал постановление, в котором утвердил потолок цен на газ на уровне 180 евро за мегаватт-час. Об этом сказано в заявлении на его сайте.

Так называемый механизм корректировки газового рынка, предназначенный для предотвращения резких колебаний цен, вступит в силу с 15 февраля.

«Регулирование направлено на ограничение эпизодов завышения цен на газ в ЕС, которые не отражают цены на мировом рынке, обеспечивая при этом безопасность энергоснабжения и стабильность финансовых рынков», — сказано в сообщении.

Напомним, что министры энергетики ЕС договорились о данном ограничении 19 декабря, положив конец многомесячным политическим спорам о том, следует ли властям вмешиваться в энергетический кризис, который рискует ввергнуть регион в рецессию.

В свою очередь власти России назвали введение такого потолка «неприемлемым» и нарушающим «рыночный процесс рыночного ценообразования».