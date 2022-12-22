Медведев отреагировал на вопрос, призовут ли его сына на срочную службу

Опубликовано: 22.12.2022 14:10 , Обновлено: 22.12.2022

Экс-президент России Дмитрий Медведев отреагировал 22 декабря на вопрос журналиста Сергея Ежова в Твиттере, позовут ли 27-летнего сына Медведева Илью на войну, если призывной возраст увеличат до 30 лет. Как это раньше предложил Сергей Шойгу.

«Если призывной возраст, как сказал Шойгу, увеличат до 30, то вот этот патриотичный гражданин с партбилетом “Единой России” по имени Илья Дмитриевич Медведев еще имеет шанс послужить родине», — написал журналист Сергей Ежов в твиттере у бывшего президента РФ.

Дмитрий Медведев никак не прокомментировал вопрос словами. Однако заблокировал аккаунт журналиста. Журналист Ежов опубликовал в своем телеграм-канале соответсующий скриншот.

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Ранее Телеграф сообщил, что глава комитета Госдумы Росиии по обороне Андрей Картаполов 22 декабря заявил, что призывной возраст в РФ с 18 по 27 могут изменить на 21-30 лет уже в 2023 году. Напомним, что министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что численность армии РФ надо увеличить до 1,5 млн человек. При этом призывной возраст надо изменить с 18 по 27 на 21-30 лет.

30-х летних россиян начнут призывать срочниками в армию в 2023 году — Госдума