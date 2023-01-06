Медведев обвинил «свинопасов» и «бабку» в отказе от перемирия в Украине
Бывший президент России, заместитель председателя Совбеза, Дмитрий Медведев в новом посте в соцсетях нашел виноватых в отказе Украины от «рождественского перемирия» с РФ.
Ими, по версии Медведева, оказались «свиньи», «свинопасы», «клоуны», а также «малограмотная германская бабка». Так он назвал власти Украины и европейских лидеров.
По его словам, жалко лишь людей, «лишившихся возможности сходить в церковь» (как отказ от «перемирия» может на эту возможность повлиять, он не объяснил).
«А вот свиньи […] понимают только грубую силу и визгливо требуют жратву от хозяев. На этом основана дрессура. И она будет продолжена западными свинопасами», — считает экс-президент России.
Кроме того, «малограмотной германской бабкой» 57-летний Медведев назвал 42-летнюю главу МИД ФРГ Анналену Бербок. По его словам, она и «ряд других смотрящих по европейскому свинарнику успели вякнуть про недопустимость перемирия».
Кстати, на это отреагировал известный историк Александр Фридман. «Если Бербок “бабка”, то кто тогда сам Медведев?», — задался вопросом он.
Напомним, что это далеко не первое яркое высказывание экс-президента России об украинских и западных политиках. Им доставались эпитеты и пожестче. А иногда прилетает и самим россиянам.