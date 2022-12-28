Медведев призвал запретить россиянам возвращаться из-за границы

🎤 Мнение

Опубликовано: 28.12.2022 13:25 , Обновлено: 28.12.2022

Бывший президент РФ, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев 28 декабря написал свеженький пост в телеграм-канале. На этот раз он обратил свой взор на Россию, и призвал запретить жителям страны возвращаться из-за рубежа. Но, кажется, не всем.

Вначале поста он пожаловался, что читает «свежие опусы сваливших за кордон госдеповских прихвостней XXI века» с «бесконечными проклятия в адрес власти и пожелания скорейшего поражения в войне своему Отечеству, а зачастую – незатейливые мечты об уничтожении нынешней России».

Поэтому призвал принять меры против «предателей», «которые ненавидят свою страну» и «призывают к ее поражению и гибели». А именно:

признать их «врагами общества» даже если против них не возбуждали дела;

не пускать уехавших обратно в Россию «до конца их дней»;

все же пускать, но только если они публично раскаются.

К слову, перед этим постом в телеграм-канале Медведева появилось сообщение (но потом исчезло): «Ставьте или я сейчас поставлю». Пользователи успели заскринить его.

При этом в начале декабря экс-президент РФ заявлял, что сам пишет посты в своем телеграм-канале.

«У вас есть сомнения, что это я делаю? Да, там бывают какие-то вещи резкие достаточно. Как вы прекрасно понимаете, за меня такую штуковину никто не напишет, он просто побоится, скажет: „Ты что, сбрендил что ли?“ Только я могу такое сделать. Помощники у меня, конечно, есть, они работают», — сказал он.