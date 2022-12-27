Медведев сделал 10 прогнозов для «похрюкивающих подсвинков» на 2023 год

🎤 Мнение

Опубликовано: 27.12.2022 09:04 , Обновлено: 27.12.2022

Бывший президент России, а сейчас зампредседатель Совбеза, Дмитрий Медведев в своих соцсетях традиционно уделил внимание «англосаксонским друзьям» и «похрюкивающим подсвинкам», сделав для них 10 предсказаний.

По его мнению, мир в 2023 году ждет повышение цены на нефть до 150 долларов за баррель и цены газа до 5000 долларов за 1 тыс. куб. м.

Кроме того, Медведев спрогнозировал, что Великобритания вернется в Европейский союз, после чего тот распадется, а евро исчезнет.

Также соратник Владимира Путина считает, что Польша и Венгрия намерены захватить западные области «бывшей Украины».

Предрек он и несколько войн (описав их в своем стиле).

Вот как еще видит Медведев Запад в 2023 году:

А вот России экс-президент ничего не посулил. Возможно, свой прогноз он опубликует позже.

Кстати, в конце 2023 года можно проверить, обладает ли Медведев даром провидца.