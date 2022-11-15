Россия запустила по украинским городам 85-100 ракет. Что известно?

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Опубликовано: 15.11.2022 19:59 , Обновлено: 04.07.2024

Россия 15 ноября произвела самую массированную ракетную атаку городов Украины. По данным президента страны Владамра Зеленского, войска РФ запустили не менее 85 ракет. В свою очередь, в ВВС Украины насчитали 100 ракет и сбили порядка 70. В Минобороны РФ пока не комментировали атаку.

Украинские власти утверждают, что большинство ударов пришлось на гражданские объекты, в том числе электростанции, жилые дома и инфраструктурные объекты. По всей Украине введены экстренные отключения электроэнергии. Кирилл Тимошенко, заместитель главы Офиса президента Украины, сообщил в Telegram, что “российские террористы провели очередную запланированную атаку на объекты энергетической инфраструктуры. Ситуация критическая”.

“Большинство попаданий было зафиксировано в центре и на севере страны. Ситуация в столице крайне сложная, вводятся специальные графики аварийного отключения”, - добавил он.

А Герман Галущенко, министр энергетики Украины, рассказал, что большинство целей во вторник были объектами энергетики.

“Эта атака может оказать влияние не только на энергетическую систему Украины, но и на энергетические системы некоторых наших соседей”, - написал он в Facebook.

https://twitter.com/pao94bermejomx/status/1592557377748094979?t=oj0QcLIYmaLTuJXorWjkwg&s=19

“Сбои происходят по всей украинской энергосистеме: как на объектах генерации, так и в системе передачи электроэнергии, - заявил украинский министр. - После поражений на военной и международной аренах враг предпринимает очередную попытку террористической мести и пытается нанести максимальный ущерб нашей энергетической системе в преддверии зимы”.

“Продолжает унизительный выход из Херсона ракетными ударами”

Уже появилась международная реакция на обстрелы Россией гражданской инфраструктуры. «Как ночь сменяется днем, так Россия продолжает унизительный выход из Херсона ракетными ударами по энергетической инфраструктуре в Киеве и других местах. Великобритания остаётся вместе с украинцами», - отметила посол Великобритании Мелинда Симмонс в Твиттере.

Джейк Салливан, советник Белого дома по национальной безопасности, также осудил серию ракетных ударов по Украине в заявлении во вторник, написав, что атаки “только усилят обеспокоенность среди G20 по поводу дестабилизирующего воздействия войны Путина”.

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“От нас не ускользнуло, что, поскольку мировые лидеры встречаются в G-20 на Бали, чтобы обсудить вопросы, имеющие большое значение для жизни и средств к существованию людей во всем мире, Россия снова угрожает этим жизням и разрушает критически важную инфраструктуру Украины”, - написал Салливан.

А министр иностранных дел Нидерландов был вынужден укрываться от российского ракетного удара по столице Украины Киеву, как раз в это время совершал туда визит. После он заявил CNN, что важно обращать внимание на “то, что Россия делает, а не на то, что она говорит”.

“На это может быть только один ответ. Продолжать поддерживать Украину, продолжать поставлять оружие, продолжать работать над правосудием, продолжать работать над предоставлением гуманитарной помощи, - [link href=“https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-11-15-22/index.html” rel=“noopener” target=“_blank”] заявил [/link] он.

Повреждения по областям ( по данным украинского тг-канала Труха):

Киевская область. Удары в два жилых 5-этажных дома и многоэтажку. Есть жертвы.

Харьковская область. Удар по объекту критической инфраструктуры.

Кировоградская область. Удары по объектам энергетической инфраструктуры в Кропивницком районе.

Винницкая область. Есть попадание в объект критической инфраструктуры.

Волынская область. Прилет по объектам критической инфраструктуры в Ковельском районе.

Полтавская область. Прилет в Кременчугском районе по объекту инфраструктуры.

Сумская область. Отработала ПВО. Сбита ракета в Роменском районе.

Хмельницкая область. Отработала ПВО. Есть два прилета.

Днепропетровская область. Есть несколько прилетов в Криворожском районе.

Ровенская область. Есть прилет в облцентре. Часть города без света.

Львовская область. Прилет по объекту критической инфраструктуры.

Тернопольская область. Отработала ПВО. Есть перебои со светом.

Черниговская область. Работа ПВО.

Зеленский призвал украинцев беречь себя и оставаться в укрытиях на время воздушной тревоги.

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Ранее Телеграф сообщил, что глава МИД РФ Сергей Лавров покинул саммит G20 до массированного российского ракетного удара по Украине. А министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил 15 ноября, что ракетные атаки России во вторник по всей Украине показывают, что Россия думает о любых возможных мирных переговорах.

Лавров улетел с Бали до ракетного удара России по Украине