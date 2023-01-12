Maxar показала фото Соледара до и после боев

Опубликовано: 12.01.2023 08:24 , Обновлено: 12.01.2023

Компания космических технологий Maxar Technologies опубликовала две фотографии города Соледар Донецкой области Украины — за 1 августа 2022 года и 10 января 2023-го.

«На них показан Соледар, который был разрушен, уничтожен в результате месячных долгих боев и артиллерийских перестрелок», — отметили там.

На первом снимке видны ряды целых домов. На втором нет ни одного не пострадавшего здания, а некоторые кварталы полностью снесены.

10 января 2023

Сейчас Соледар — самая горячая точка на фронте.

Напомним, глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что Соледар Донецкой области полностью взят под контроль российскими войсками. Однако украинские солдаты сообщили, что бои продолжаются. Согласно последним новостям, взятие города не подтвердил и Пентагон.

Ранее Телеграф писал, что Maxar Technologies опубликовала две фотографии Бахмута Донецкой области — 1 августа 2022 года и 4 января 2023-го.