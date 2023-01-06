Maxar показала, как выглядит Бахмут после 6 месяцев боев

📷 Фото

Опубликовано: 06.01.2023 13:15 , Обновлено: 06.01.2023

Компания космических технологий Maxar Technologies опубликовала две фотографии Бахмута Донецкой области — 1 августа 2022 года и 4 января 2023-го.

«Город был в центре ожесточенных боев между российскими и украинскими войсками в течение последних 6 месяцев, и на снимках видно, что зданиям и инфраструктуре нанесен значительный ущерб», — отметили там.

4 января 2023

При этом пользователи отметили, что на фото изображено маленькое село Опытное — пригород Бахмута. За него тоже уже несколько месяцев идут тяжелые бои. Красная стрелка указывает на границу города:

Кстати, соратник президента России основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заинтересован в том, чтобы взять под контроль добычу соли и гипса на шахтах близ украинского города Бахмут, сообщил представитель Белого дома. Именно поэтому он бросает туда боевиков своей частной военной компании.