Maxar показала, как выглядит Бахмут после 6 месяцев боев
Компания космических технологий Maxar Technologies опубликовала две фотографии Бахмута Донецкой области — 1 августа 2022 года и 4 января 2023-го.
«Город был в центре ожесточенных боев между российскими и украинскими войсками в течение последних 6 месяцев, и на снимках видно, что зданиям и инфраструктуре нанесен значительный ущерб», — отметили там.
При этом пользователи отметили, что на фото изображено маленькое село Опытное — пригород Бахмута. За него тоже уже несколько месяцев идут тяжелые бои. Красная стрелка указывает на границу города:
Кстати, соратник президента России основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заинтересован в том, чтобы взять под контроль добычу соли и гипса на шахтах близ украинского города Бахмут, сообщил представитель Белого дома. Именно поэтому он бросает туда боевиков своей частной военной компании.