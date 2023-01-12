«Следующие часы станут решающими» — Боец ВСУ рассказал, что происходит в Соледаре

Опубликовано: 12.01.2023 08:14 , Обновлено: 12.01.2023

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что Соледар Донецкой области полностью взят под контроль российскими войсками. Однако украинские солдаты сообщили, что бои продолжаются. Согласно последним новостям, взятие города не подтвердил и Пентагон. Что известно на утро 12 января?

По словам Пригожина на вечер 11 января, «город полностью контролируется войсками России», убито «500 украинских военных», а мирных жителей вывезли.

Однако украинский военный в Соледаре также вечером 11 января сообщил журналистам CNN, что он и его товарищи остаются в городе, и «следующие 24 часа могут стать решающими».

«Здесь тяжело, но мы живы, как никто другой. Не верьте тому, что они говорят. Мы держимся. Хотя практически сами по себе. Без командиров», — сказал он.

И добавил, что если украинские подразделения удержат свои позиции, то его подразделение сможет спокойно отступить.

В свою очередь министр обороны США Ллойд Остин также заявил, что не может подтвердить заявления российских военных о том, что им удалось взять под контроль город Соледар в Донецкой области.

Он оценил ситуацию в городе как «драматическую и постоянно меняющуюся».

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) также по-прежнему считают, что армия РФ пока не сумела захватить Соледар.