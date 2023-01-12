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«Следующие часы станут решающими» — Боец ВСУ рассказал, что происходит в Соледаре

«Следующие часы станут решающими» — Боец ВСУ рассказал, что происходит в Соледаре
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Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что Соледар Донецкой области полностью взят под контроль российскими войсками. Однако украинские солдаты сообщили, что бои продолжаются. Согласно последним новостям, взятие города не подтвердил и Пентагон. Что известно на утро 12 января?

По словам Пригожина на вечер 11 января, «город полностью контролируется войсками России», убито «500 украинских военных», а мирных жителей вывезли.

Однако украинский военный в Соледаре также вечером 11 января сообщил журналистам CNN, что он и его товарищи остаются в городе, и «следующие 24 часа могут стать решающими».

«Здесь тяжело, но мы живы, как никто другой. Не верьте тому, что они говорят. Мы держимся. Хотя практически сами по себе. Без командиров», — сказал он.

И добавил, что если украинские подразделения удержат свои позиции, то его подразделение сможет спокойно отступить.

В свою очередь министр обороны США Ллойд Остин также заявил, что не может подтвердить заявления российских военных о том, что им удалось взять под контроль город Соледар в Донецкой области.

Он оценил ситуацию в городе как «драматическую и постоянно меняющуюся».

Аналитики американского Института изучения войны (ISW)  также по-прежнему считают, что армия РФ пока не сумела захватить Соледар.

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