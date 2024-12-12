Маск стал первым человеком с состоянием более 400 млрд долларов

Опубликовано: 12.12.2024 10:31 , Обновлено: 12.12.2024

Американский миллиардер Илон Маск стал первым человеком, чей чистый капитал превысил 400 млрд долларов. Эту историческую отметку состояние самого богатого человека в мире преодолело после недавней победы Дональда Трампа на выборах в президенты США.

По данным Bloomberg, последней выгодной сделкой Маска, которая увеличила его чистый капитал примерно на 50 млрд долларов, стала продажа акций его частной компании SpaceX. Акции другой успешной компании бизнесмена - Tesla Inc. - после победы Трампа также взлетели до исторического максимума. Как следствие, состояние Маска на 11 декабря оценивалось изданием Bloomberg в 447 млрд долларов .

Более того, богатства Маска прибавили 62,8 млрд долларов всего за сутки, что также является рекордным в истории однодневным скачком частного капитала. Совокупное состояние 500 самых богатых людей мира благодаря этому скачку превысило 10 трлн долларов - также впервые в истории, согласно индексу Bloomberg. Чистые активы этой группы 500 бизнесменов по размеру аналогичны прошлогоднему совокупному валовому внутреннему продукту таких стран, как Германия, Япония и Австралия, согласно данным Всемирного банка.

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С начала 2024 года Маск увеличил свой чистый капитал примерно на 218 млрд долларов — больше, чем любой другой член группы. Акции Tesla, составляющие большую часть состояния Маска, выросли в этом году на 71%. Сегодня они торгуются на бирже по 424,77 доллара, что является рекордом для компании с 2021 года.

Ожидания, что Трамп упростит выпуск беспилотных автомобилей и отменит налоговые льготы для электромобилей, которые помогают конкурентам компании, помогли поднять акции Tesla. Кроме того, сам Маск также должен занять ключевую роль в новой администрации американского президента в качестве соруководителя недавно созданного Департамента эффективности правительства. Хотя он не войдёт в состав правительства, это придаст ему веса в Вашингтоне и обеспечит прямую связь с Овальным кабинетом, отметило издание Bloomberg.

Трамп предложил Илону Маску возглавить Департамент эффективности правительства США

Известно, что компания SpaceX получает большую часть своих доходов от контрактов с правительством США. Как полагают американские экономические обозреватели, SpaceX может рассчитывать на ещё большую поддержку при администрации Трампа. Избранный президент восхвалял видение Маска о доставке астронавтов на Марс в предвыборных речах и даже лично присоединился к Маску во время запуска SpaceX в Техасе вскоре после выборов.