Маск пообещал не выключать Starlink Украине за неуплату

Опубликовано: 24.10.2022 09:44 , Обновлено: 24.10.2022

Основатель и генеральный директор SpaceX Илон Маск заявил в воскресенье, что спутниковый интернет-сервис Starlink не будет отключен для Украины, независимо от того, получит ли компания финансирование от министерства обороны США.

“Еще до того, как [Министерство обороны] вернулось с ответом, я сказал @FedorovMykhailo, что SpaceX не отключит Starlink, даже если Министерство обороны откажется предоставить финансирование”, - написал Маск в Твиттере в воскресенье вечером, ссылаясь на переговоры с Михаилом Федоровым, вице-премьер-министром Украины и министром цифровой трансформации.

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Федоров ранее похвалил SpaceX и Starlink, назвав Маска “одним из ведущих частных доноров в мире, поддерживающих Украину”.

SpaceX попросила Пентагон платить десятки миллионов долларов в месяц для финансирования Starlink в Украине и снятия финансового бремени со SpaceX. В ответ на это сообщение Маск, по-видимому, изменил курс, внезапно объявив в своем Twitter, что SpaceX продолжит бесплатно финансировать сервис в Украине.

На прошлой неделе Пентагон заявил, что переговоры с SpaceX об Украине продолжаются. SpaceX утверждает, что предоставление услуг Starlink в Украине на данный момент обошлось ей в 80 миллионов долларов, а к концу года затраты превысят 100 миллионов долларов.

Спутниковые интернет-терминалы Starlink производства SpaceX, которые начали поступать в Украину прошлой весной, позволили киевским военным сражаться и оставаться на связи, даже несмотря на то, что сети сотовой связи и интернета были разрушены в ходе войны с Россией.

Ранее Телеграф сообщил, что американский миллиардер, глава Space X и Tesla Илон Маск потроллил экс-президента России, замглавы Совбеза Дмитрия Медведева, задав всего один вопрос — «Как дела в Бахмуте? [город в Донецкой области Украины]».

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