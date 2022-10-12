Маск выпустил духи с запахом сгоревших волос

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Опубликовано: 12.10.2022 13:45 , Обновлено: 12.10.2022

Американский миллиардер, глава Tesla и Space X сообщил, что зарегистрировал собственный парфюмерный бренд и выпустил духи с запахом сожженных волос. По его словам, это «лучший запах на Земле».

Об этом он написал в своем твиттер-аккаунте и показал, как выглядят духи:

https://twitter.com/elonmusk/status/1579972303647301632

На сайте, где можно купить духи, написано:

«Как наклониться над свечой за обеденным столом, но без всей этой тяжелой работы»;

«Выделяйтесь в толпе! Вас заметят, когда вы будете проходить через аэропорт».

Стоят такие духи 100 долларов.

Его подписчики в связи с этим событием уже наделали немало фотожаб на счет того, что Маск из создателя Tesla превратился в продавца парфюма (он так себя сам и подписал).

https://twitter.com/cb_doge/status/1580060236366327808

https://twitter.com/chicago_glenn/status/1580059437552652290

https://twitter.com/jutinhr/status/1580106670474076160

Кстати, это не первая странная продукция от Илона Маска. Например, в прошлом году он выпустил «киберсвистки» от Tesla, а в 2018 году начал производить огнеметы против зомби.

Как писал ранее Телеграф, издание Vice сообщило, что Илон Маск, вероятно, напрямую поговорил с президентом России Владимиром Путиным, прежде чем опубликовать в Твиттере свое предложение о прекращении войны в Украине.

Сам Маск и пресс-служба Кремля опровергли это заявление

Путин пообещал Маску нанести ядерный удар по Украине — Vice