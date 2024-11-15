"Машина ненависти" — В США начался «массовый исход из X» после победы Трампа

Опубликовано: 15.11.2024 14:10 , Обновлено: 15.11.2024

Сильная поддержка Илоном Маском кандидатуры Дональда Трампа на президентских выборах в США привела к тому, что пользователи социальной сети Х (бывший Twitter) начали массово удалять свои профили, будучи не согласны с политикой владельца Tesla и вновь избранного главы США.

Так, аудитория другой популярной соцсети в Америке — Bluesky — наоборот, выросла за последние три месяца в два раза, поднявшись на первое место по скачиваниям в App Store. Дело в том, что рост числа её пользователей произошёл за счёт оттока аудитории в Х, которой не пришлась по нраву участие владельца сервиса Илона Маска в президентских выборах, передала польская газета Rzeczpospolita.

Более того, бывший Twitter теряет не только обычных пользователей, но и деловых партнеров. Например, свою деятельность через портал приостановила британская газета “The Guardian”. В официальном сообщении о закрытии аккаунта в X она заявила, что сегодня – в контексте присутствия на платформе – “отрицательные эффекты преобладают над положительными”.

По информации американского телеканала CNN, в последнее время исследователи отмечают рост ненормативной лексики на X, ограничение роли модераторов, восстановление заблокированных учётных записей или разрешение расистского контента. Как утверждает CNN, после прихода Маска на платформе произошла смена политики и теперь она готова продвигать каждого, кто готов платить, вне зависимости от того, что публикуется.

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На сколько сократилась аудитория Х?

Платформа X не сообщает, сколько у неё пользователей в настоящее время. Генеральный директор Линда Яккарино, однако, заверила, что “использование X находится на рекордно высоком уровне” и продолжает расти. Она разместила на сайте пост, в котором обратилась ко всем пользователям, независимо от их интересов и взглядов. “У вас всегда будет место, чтобы участвовать и присоединяться к глобальному разговору, делая это абсолютно свободно и безопасно”, – написала она.

По оценкам экспертов, на следующий день после выборов в США более 115 тысяч американских пользователей X деактивировали свои учётные записи. Однако их может быть гораздо больше, поскольку эти данные относятся только к пользователям, которые удалили аккаунты через веб-сайт, а не через приложение. Несмотря на это, ситуация не привела к тому, что трафик на платформе застыл – наоборот, Х зафиксировала самую высокую ежедневную активность пользователей — 46,5 миллионов посещений, что на 38% больше среднего).

[info_b]Соцсеть Bluesky, принадлежащая создателю Twitter Джеку Дорси, — не единственный лидер по скачиваниям за последнее время. Threads от Instagram также сильно набирает обороты (он занимает второе место в App Store в США). Интересно, что X в этом списке занимает только 27 место.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что американский миллиардер и владелец социальной сети Х (в прошлом — Twitter) разрешил публиковать контент для взрослых. К слову, это можно было делать и раньше, однако официального разрешения или запрета не было. При этом в руководстве компании подчеркнули, что фото и видео, которые являются пропагандой насилия или вреда несовершеннолетним, по-прежнему будут запрещены.

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