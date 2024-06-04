Ещё одна соцсеть разрешила публикацию эротики и порно "по обоюдному согласию"

Опубликовано: 04.06.2024 12:54 , Обновлено: 04.06.2024

Американский миллиардер и владелец социальной сети Х (в прошлом — Twitter) разрешил публиковать контент для взрослых. К слову, это можно было делать и раньше, однако официального разрешения или запрета не было. При этом в руководстве компании подчеркнули, что фото и видео, которые являются пропагандой насилия или вреда несовершеннолетним, по-прежнему будут запрещены.

Экс-Twitter уже разрешал порнографию до прихода Маска к власти. По оценкам компании, 13% всех постов на платформе содержали контент для взрослых. Теперь пользователям предоставят выбор: либо соглашаться на просмотр подобного материала, либо ограничить его появление в личных настройках. Также в Х заверили, что несовершеннолетним, которые при регистрации указали настоящую дату рождения, подобные кадры показываться не будут.

“Мы считаем, что пользователи должны иметь возможность создавать, распространять и потреблять материалы, связанные с сексуальной тематикой, при условии, что они производятся и распространяются по обоюдному согласию. Сексуальное самовыражение, будь то визуальное или письменное, может быть законной формой художественного самовыражения”, — заявили в пресс-службе компании.

По словам руководства, контент для взрослых подразумевает собой материал, который изображает “наготу взрослых или сексуальное поведение”. Кроме того, в компании отметили, что это также относится к мультфильмам, хентаю или аниме, которые были созданы при помощи искусственного интеллекта.

Ранее Telegraf.news писал, что Маск намерен ввести новую функцию для подписчиков социальной сети Х (бывший Twitter). По его словам, это поможет справиться со спамом, количество которого неумолимо растёт. Так, в ближайшее время за публикацию постов, создание закладок, отметок «мне нравится» и возможность комментировать посты других людей будут брать деньги.

Маск решил сделать бывший Twitter платным. Но не для всех