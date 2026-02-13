Макрон объяснил, почему настаивает на диалоге ЕС с Россией - «Не собираюсь делегировать США»

Опубликовано: 13.02.2026 09:45 , Обновлено: 13.02.2026

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью испанской газете El Pais объяснил, почему настаивает на возобновлении диалога между Европейским союзом (ЕС) и Россией. По мнению французского политика, это необходимо для защиты интересы Украины и европейских интересов в целом.

По словам Макрона, обе стороны российско-украинского конфликта к настоящему дню достигли такого уровня “потерь и истощения”, который “делает целесообразным рассмотрение вопроса о его прекращении”. Именно поэтому, по его словам, свои усилия активизировали власти США, которые возобновили переговоры с официальной Москвой. Точно так же, по мнению Макрона, должны поступить и европейцы, чтобы не делать переговоры прерогативой одних лишь американцев.

“Мои размышления очень просты. Хотим ли мы делегировать это обсуждение другим? Наша география не изменится. Нравится нам это или нет, Россия все равно будет там завтра. И оказывается, она прямо у наших дверей. Важно структурировать возобновление европейского диалога с ними”, - заявил Макрон.

По словам французского президента, пока всё говорит о том, что “Россия сейчас не хочет мира”. Но этот факт, по мнению Макрона, не должен останавливать европейцев от восстановления каналов связи с Москвой “на техническом уровне”.

“День, когда наступит мир, повлияет и на Европу”, - констатировал политик.

По его мнению, так называемая “коалиция желающих”, на 80% состоящая из европейских стран, должна стать для Украины дополнительной гарантией безопасности в будущем. И выстраивать новую архитектуру безопасности в Европе этой коалиции желающих придётся совместно с Россией, поскольку это касается в первую очередь европейского региона.

“Или вы предпочитаете, чтобы американские послы и эмиссары вели переговоры о дате вступления Украины в ЕС от вашего имени?”, - задал риторический вопрос Макрон в беседе с журналистами El Pais.

По мнению политика, возобновление диалога с Москвой - это вопрос “реализма и самоуважения”.

“Давайте не будем бояться быть самими собой. Это в интересах Европы. Вот почему я хочу, чтобы Европа села за стол переговоров ради скорейшего мира, максимально защитив интересы Украины, потому что у нас есть европейские интересы, которые нужно защищать. И я не собираюсь делегировать их никому. Даже США”, – заявил Макрон.

Несколько ранее Макрон, общаясь с французской прессой, призвал своих коллег по Европейскому союзу готовиться к грядущему противостоянию с США, а нынешнюю американскую администрацию во главе с Дональдом Трампом обвинил в стремлении “расчленить” Европу. “Тревожным сигналом”, который должен побудить европейских политиков к проведению давно откладываемых реформ и укреплению единого европейского блока, Макрон назвал ситуацию, складывающуюся вокруг Гренландии.

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Кстати, накануне стало известно, что в Минск 5-6 февраля посетил начальник департамента министерства иностранных дел Франции Брис Рокфёй (Brice Roquefeuil). Его визит официально никак не освещался в прессе, но на этой неделе прокомментировали в белорусском МИДе.

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