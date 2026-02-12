В Минск тайно приезжал представитель МИД Франции. Стало известно зачем

Опубликовано: 12.02.2026 16:49 , Обновлено: 12.02.2026

В МИД Беларуси сообщили, что Минск с 5 на 6 февраля посетил начальник департамента министерства иностранных дел Франции Брис Рокфёй (Brice Roquefeuil). Его визит официально никак не освещался в прессе.

И лишь сейчас во французском издании Le Monde появилась информация о том, что он ездил в Минск.

Французский дипломат встретился с заместителем министра иностранных дел Беларуси Игорем Секретой, а также с неназванными представителями «белорусского экспертно-аналитического сообщества», признали в МИД Беларуси.

При этом в белорусском министерстве утверждают, что поддерживают «регулярные рабочие контакты как с Францией, так и с другими западными государствами», не назвав примеров. В МИД Беларуси, однако, настаивают, что такие контакты часто носят конфиденциальный характер.

Каковы были результат встреч, в белорусском МИДе не рассказали. Напомним, что до конца февраля Евросоюз должен будет решить вопрос о продлении санкций против Беларуси.

[inf]Известно, что Брис Рокфёй, французский дипломат, который в ноябре 2021 года был назначен сопредседателем Минской группы ОБСЕ от Франции, заменив на этом посту Стефана Висконти. После этого он занимался вопросами урегулирования армяно-азербайджанских отношений, проводя встречи с высшим руководством Армении, включая премьер-министра Никола Пашиняна.

С июня 2023 года Рокфёй занимает пост директора департамента Континентальной Европы в МИД Франции. Сейчас он курирует политический диалог Франции со странами СНГ, Центральной Азии и Балкан, включая вопросы безопасности и экономического сотрудничества. [/inf]