Макрон призвал ЕС готовиться к «атакам» со стороны США

Опубликовано: 10.02.2026 15:20 , Обновлено: 10.02.2026

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал своих коллег по Европейскому союзу (ЕС) готовиться к грядущему противостоянию с США, а нынешнюю американскую администрацию во главе с Дональдом Трампом обвинил в стремлении "расчленить" Европу.

Общаясь с французской прессой, Макрон заявил, что Европе следует готовиться к новым “проявлениям враждебности” со стороны США. “Тревожным сигналом”, который должен побудить европейских политиков к проведению давно откладываемых реформ и укреплению единого европейского блока, Макрон назвал ситуацию, складывающуюся вокруг Гренландии.

“Когда происходит явный акт агрессии, я думаю, нам не следует склоняться или пытаться достичь соглашения. Мы испытывали эту стратегию в течение нескольких месяцев. Она не работает”, — процитировало заявление Макрона агентство Reuters.

По мнению французского лидера, нынешняя администрация Белого дома уже “открыто выступает против Европы” и стремится к “расчленению” ЕС. По словам политика, в ближайшей перспективе он ожидает лишь дальнейшего обострения отношений с администрацией Трампа, в том числе в вопросе регулирования цифровых технологий в Европе.

“В ближайшие месяцы США обязательно будут атаковать нас из-за регулирования в сфере цифровых технологий”, — предупредил Макрон о возможных импортных пошлинах, которыми ранее уже грозил Европе Трамп в случае, если ЕС воспользуется своим Законом о цифровых услугах для контроля над технологическими компаниями.

При этом сама Европа, по мнению Макрона, оказалась сейчас между двух “цунами на торговом фронте” - со стороны Китая и США, которые, по словам политика “представляют собой глубокий шок — разрыв для европейцев”. Чтобы не угодить под это цунами, французский президент (уже не в первый раз) призвал своих коллег по ЕС “бросить вызов гегемонии доллара США” и предложить европейскую альтернативу мировым рынкам.

Напомним, Эммануэль Макрон отклонил предложение президента США Дональда Трампа войти в состав «Совета мира», который многие аналитики воспринимали как попытку создать аналог ООН, но под контролем США.

Макрон отказался вступать в «аналог» ООН Трампа