МАГАТЭ не нашло на Запорожской АЭС остатки украинского БПЛА или российских покрышек

Опубликовано: 13.08.2024 09:00 , Обновлено: 13.08.2024

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) опубликовало отчет по итогам осмотра Запорожской атомной электростанции (АЭС), где 11 августа произошел пожар и которая контролируется Россией. Специалисты не нашли на АЭС остатки украинского дрона или российских покрышек. В то же время, как отметили в МАГАТЭ, его представителям не дали доступ ко всем участкам охладительной системы ЗАЭС.

Как рассказали в МАГАТЭ, эксперты посетили градирни Запорожской атомной станции. Специалисты установили, что повреждения, скорее всего, были сосредоточены внутри охладительной башни АЭС на высоте 10 метров. Представители агентства увидели “обгоревшие участки внутреннего оборудования”.

[info_b]Градирня — башня, в которой охлаждается и конденсируется пар, прошедший через турбины электростанции.[/info_b]

“Они также наблюдали капли обгоревшего пластика и фрагменты упавшего бетона, распределенные по бассейну холодной воды. Команда оценила, что эти капли соответствовали расплавленной и упавшей пластиковой сетке от пожара”, - сообщили в МАГАТЭ.

И продолжили, что команда осмотрела со стороны бассейн холодной воды, который находится в основании градирни, и запросила доступ к нему. Но ей не разрешили пройти туда “из соображений безопасности”.

“Во время осмотра поврежденной градирни команда обнаружила обгоревшие участки на внутреннем оборудовании, расположенные выше, около уровня водораспределительного патрубка. Они также заметили капли сгоревшего пластика и фрагменты упавшего бетона, разбросанные по резервуару для холодной воды. Команда пришла к выводу, что эти капли соответствуют расплавленной и выпавшей при пожаре пластиковой сетке. Были собраны образцы обломков, в том числе сгоревшего и расплавленного пластика. Команда оценила стойкий запах от пожара и пришла к выводу, что при отсутствии запаха серы он, скорее всего, был вызван горящим пластиком”, - говорится в отчете МАГАТЭ.

Команда специалистов подтвердила, что не заметила “никаких существенных признаков разрушения мусора, золы или сажи, расположенных у основания градирни”.

На Запорожской АЭС начался пожар

“Ядерная безопасность станции не пострадала, так как градирни в настоящее время не эксплуатируются. Радиоактивных материалов в районе градирен, которые находятся примерно в 1,5 километрах от реакторных блоков ЗАЭС, нет”, - рассказали в МАГАТЭ. И добавили, что группа продолжит “свой общий анализ” после дополнительного обзора.

Пожар на Запорожской АЭС

Ранее Telegraf.news рассказывал о пожаре на этой АЭС, о том, что его потушили, стало известно ночью 12 августа. В российской госкорпорации «Росатом» сообщили, что градирня Запорожской АЭС «серьезно повреждена» из-за атак двух беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский обвинил в пожаре на атомной станции российских военных. Обе стороны заверили, что никакой утечки радиации в результате пожара не произошло.

Пожар на Запорожской АЭС потушили. Собрали последние новости

“Росатом” призвал 12 августа назвать источник пожара

Глава госкорпорации “Росатом” Алексей Лихачев в эфире российского гостелеканала “Россия-24” заявил 12 августа, что пожар на Запорожской АЭС длился около трех часов, горел в том числе пластик с высокой температурой горения.

“Мы видим первую реакцию руководства МАГАТЭ, но мы призываем к тому, чтобы не останавливаться на констатации недопустимости таких действий. Нужно четко определить источник и дать ему политическую международную оценку”, - передало слова Лихачева агентство “Интерфакс”.