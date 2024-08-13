МАГАТЭ не нашло на Запорожской АЭС остатки украинского БПЛА или российских покрышек
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) опубликовало отчет по итогам осмотра Запорожской атомной электростанции (АЭС), где 11 августа произошел пожар и которая контролируется Россией. Специалисты не нашли на АЭС остатки украинского дрона или российских покрышек. В то же время, как отметили в МАГАТЭ, его представителям не дали доступ ко всем участкам охладительной системы ЗАЭС.
Как рассказали в МАГАТЭ, эксперты посетили градирни Запорожской атомной станции. Специалисты установили, что повреждения, скорее всего, были сосредоточены внутри охладительной башни АЭС на высоте 10 метров. Представители агентства увидели “обгоревшие участки внутреннего оборудования”.
[info_b]Градирня — башня, в которой охлаждается и конденсируется пар, прошедший через турбины электростанции.[/info_b]
“Они также наблюдали капли обгоревшего пластика и фрагменты упавшего бетона, распределенные по бассейну холодной воды. Команда оценила, что эти капли соответствовали расплавленной и упавшей пластиковой сетке от пожара”, - сообщили в МАГАТЭ.
И продолжили, что команда осмотрела со стороны бассейн холодной воды, который находится в основании градирни, и запросила доступ к нему. Но ей не разрешили пройти туда “из соображений безопасности”.
“Во время осмотра поврежденной градирни команда обнаружила обгоревшие участки на внутреннем оборудовании, расположенные выше, около уровня водораспределительного патрубка. Они также заметили капли сгоревшего пластика и фрагменты упавшего бетона, разбросанные по резервуару для холодной воды. Команда пришла к выводу, что эти капли соответствуют расплавленной и выпавшей при пожаре пластиковой сетке. Были собраны образцы обломков, в том числе сгоревшего и расплавленного пластика. Команда оценила стойкий запах от пожара и пришла к выводу, что при отсутствии запаха серы он, скорее всего, был вызван горящим пластиком”, - говорится в отчете МАГАТЭ.
Команда специалистов подтвердила, что не заметила “никаких существенных признаков разрушения мусора, золы или сажи, расположенных у основания градирни”.
На Запорожской АЭС начался пожар
“Ядерная безопасность станции не пострадала, так как градирни в настоящее время не эксплуатируются. Радиоактивных материалов в районе градирен, которые находятся примерно в 1,5 километрах от реакторных блоков ЗАЭС, нет”, - рассказали в МАГАТЭ. И добавили, что группа продолжит “свой общий анализ” после дополнительного обзора.
Пожар на Запорожской АЭС
Ранее Telegraf.news рассказывал о пожаре на этой АЭС, о том, что его потушили, стало известно ночью 12 августа. В российской госкорпорации «Росатом» сообщили, что градирня Запорожской АЭС «серьезно повреждена» из-за атак двух беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский обвинил в пожаре на атомной станции российских военных. Обе стороны заверили, что никакой утечки радиации в результате пожара не произошло.
Пожар на Запорожской АЭС потушили. Собрали последние новости
“Росатом” призвал 12 августа назвать источник пожара
Глава госкорпорации “Росатом” Алексей Лихачев в эфире российского гостелеканала “Россия-24” заявил 12 августа, что пожар на Запорожской АЭС длился около трех часов, горел в том числе пластик с высокой температурой горения.
“Мы видим первую реакцию руководства МАГАТЭ, но мы призываем к тому, чтобы не останавливаться на констатации недопустимости таких действий. Нужно четко определить источник и дать ему политическую международную оценку”, - передало слова Лихачева агентство “Интерфакс”.