На Запорожской АЭС начался пожар

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Опубликовано: 11.08.2024 22:30 , Обновлено: 11.08.2024

Президент Украины Владимир Зеленский 11 августа вечером опубликовал видео пожара на Запорожской АЭС, занятой российскими войсками. В России подтвердили возгорание.

“Энергодар. Фиксируем из Никополя, что российские оккупанты устроили пожар на территории Запорожской атомной станции. Пока показатели радиации в норме”, - написал президент Украины.

“Ждем реакции мира, ждем реакции МАГАТЭ. Россия должна за это отвечать. Только украинский контроль над Запорожской станцией может гарантировать возвращение к нормальности и полной безопасности”, - заявил Владимир Зеленский.

В свою очередь, глава российской администрации занятых территорий в украинской Запорожской области Балицкий заявил, что пожар начался в результате обстрела города Энергодара со стороны ВСУ. Он утверждает, что возгорание произошло на одной из градирен - элемента охладительной системы ЗАЭС. Что там могло бы так гореть, он не уточнил.

Представитель российской администрации заверил, что все энергоблоки АЭС, как и ранее, отключены.

“В настоящее время все 6 энергоблоков станции находятся в холодном останове, угрозы парового взрыва и иных последствий нет. Радиационный фон вокруг АЭС и города Энергодара в норме. На месте пожара работают сотрудники МЧС, ведется ликвидация очагов возгорания”, - написала Евгений Балицкий.

“Прошу сохранять спокойствие, никакой угрозы нет. Вместе с руководством станции держим ситуацию на контроле”, - добавил назначенный Россией чиновник.

А вот глава украинской Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко утверждает, что «по неофициальной информации, полученной от источников с противоположного берега, россияне подожгли в градирне автомобильные шины в большом количестве».