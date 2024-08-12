Пожар на Запорожской АЭС потушили. Собрали последние новости

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Опубликовано: 12.08.2024 07:25 , Обновлено: 12.08.2024

Пожар на градирне Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) полностью потушили. Об этом 12 августа заявил назначенные Россией представитель местной администрации Владимир Рогов.

[info_b]Градирня — башня, в которой охлаждается и конденсируется пар, прошедший через турбины электростанции.[/info_b]

«Возгорание градирни Запорожской АЭС, возникшее после атаки со стороны ВСУ, полностью ликвидировано», — написал он ночью в своем телеграм-канале.

Как известно, никто не пострадал.

Что известно о пожаре на Запорожской АЭС?

Ранее в российской госкорпорации “Росатом” заявили, что градирня Запорожской АЭС (контролируется Россией) «серьезно повреждена» и обвинил в атаке двумя беспилотниками Вооруженные силы Украины.

На работу станции возгорание не повлияло, сообщали в телеграм-канале ЗАЭС.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский обвинил в пожаре на атомной станции российских военных.

Обе стороны заверяют, что никакой утечки радиации в результате пожара нет.

Тем временем в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) заявили, что эксперты только видели черный дым и слышали взрывы. А информацию о причинах и последствиях они получили непосредственно от российской администрации станции.

«Эксперты МАГАТЭ были свидетелями сильного темного дыма, идущего из северной части ЗАЭС, после того как вечером были слышны множественные взрывы. Команде сообщили в ЗАЭС о предполагаемой атаке дрона сегодня на одну из градирен, расположенных на объекте. Ни о каком воздействии на ядерную безопасность не сообщалось», — сказано в посте агенnства в соцсети X.

Ранее Telegraf.news публиковал видео пожара с Запорожской АЭС.

На Запорожской АЭС начался пожар