Пожар на Запорожской АЭС потушили. Собрали последние новости
Пожар на градирне Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) полностью потушили. Об этом 12 августа заявил назначенные Россией представитель местной администрации Владимир Рогов.
[info_b]Градирня — башня, в которой охлаждается и конденсируется пар, прошедший через турбины электростанции.[/info_b]
«Возгорание градирни Запорожской АЭС, возникшее после атаки со стороны ВСУ, полностью ликвидировано», — написал он ночью в своем телеграм-канале.
Как известно, никто не пострадал.
Что известно о пожаре на Запорожской АЭС?
Ранее в российской госкорпорации “Росатом” заявили, что градирня Запорожской АЭС (контролируется Россией) «серьезно повреждена» и обвинил в атаке двумя беспилотниками Вооруженные силы Украины.
На работу станции возгорание не повлияло, сообщали в телеграм-канале ЗАЭС.
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский обвинил в пожаре на атомной станции российских военных.
Обе стороны заверяют, что никакой утечки радиации в результате пожара нет.
Тем временем в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) заявили, что эксперты только видели черный дым и слышали взрывы. А информацию о причинах и последствиях они получили непосредственно от российской администрации станции.
«Эксперты МАГАТЭ были свидетелями сильного темного дыма, идущего из северной части ЗАЭС, после того как вечером были слышны множественные взрывы. Команде сообщили в ЗАЭС о предполагаемой атаке дрона сегодня на одну из градирен, расположенных на объекте. Ни о каком воздействии на ядерную безопасность не сообщалось», — сказано в посте агенnства в соцсети X.
Ранее Telegraf.news публиковал видео пожара с Запорожской АЭС.