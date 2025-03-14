Лукашенко рассказал о предложении создать в Беларуси лагеря для военнопленных

Опубликовано: 14.03.2025 21:12 , Обновлено: 14.03.2025

Украина предлагала создать на территории Беларуси лагеря для военнопленных, где отдельно содержались бы украинские и российские солдаты, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью телеведущей Ольге Скабеевой для телеканала «Россия-1».

«Они задумали на территории Беларуси создать лагеря, где будут содержаться военнопленные. Это с Украины было предложение: мы контролируем эти лагеря, в плен попали украинцы — в лагерь, россияне — в лагерь», — рассказал Лукашенко.

По его словам, Беларусь, согласно предложению, должна была обеспечивать порядок, питание и медицинскую помощь в лагерях, не занимая при этом чью-либо сторону.

Лукашенко отметил, что украинская сторона предложила сама профинансировать этот проект.

В ответ на это белорусский президент призвал их «договариваться с россиянами», и, если бы они согласились, то белорусы «с удовольствием» бы помогали.

Когда именно проходили такие переговоры и кто конкретно их проводил с белорусской и украинской стороны, Лукашенко не уточнил.

[info_b]Ранее о подобных предложениях со стороны Украины никогда публично не сообщалось. Официальный Киев пока никак не комментировал заявление Лукашенко.[/info_b]

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, как президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью американскому подкастеру Лексу Фридману, будто бы Александр Лукашенко «извинялся» перед ним в телефонном разговоре в первые дни войны.

«У меня есть свидетели» — Зеленский заявил, что Лукашенко «извинился» перед ним. Что говорят в Минске?

В пресс-службе белорусского президента категорически это опровергли, отметив, что извиняться было «не за что».

«Нам не за что» — У Лукашенко отвергли сообщение об «извинениях» перед Зеленским