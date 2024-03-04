«Лучше всех» – В России рассказали, почему не отправили танки «Армата» в Украину

Опубликовано: 04.03.2024 18:56 , Обновлено: 04.03.2024

Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов назвал российский танк Т-14 «Армата» «лучшим, по функционалу и эффективности намного превосходящим все аналоги в мире». Однако отметил, что на поле боя в Украине его вряд ли увидят. Почему?

Глава Ростеха признался, что «Армата» «дороговата». И поэтому ее сейчас армия вряд ли будет использовать.

«Она, конечно, на вооружении стоит, но проще им купить те же Т-90», – сказал Чемезов.

Отметим, что слухи о появлении танков Т-14 в зоне боевых действий в Украине появились еще в 2022 году. Так, в декабре 2022 года портал «Русская весна» показал кадры боевой подготовки экипажей танков «Армата» на одном из полигонов.

В марте 2023 года 10 танков «Армата», а также созданную на базе этой платформы ремонтно-эвакуационную машину Т-16, заметили на одной из железнодорожных станций по пути в сторону Украины. В апреле источники РИА Новости сообщили, что Т-14 были применены в бою: непосредственно в штурмовых действиях не участвовали, только вели огонь из своих 125-мм орудий.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев объяснял, что «Армата» еще не прошла всех испытаний и поэтому не может использоваться в бою. А лучшим в мире он назвал танк Т-90 «Прорыв». Правда, в Минобороны РФ эти слова не прокомментировали.

Новость Телеграф

Сколько стоит «Армата»?

В 2015 году, когда были выпущены первые опытные образцы боевой платформы, военные эксперты рассказали РБК, что стоимость танка – около $7,9 млн. И для сравнения привели стоимость ближайших иностранных конкурентов: американский «Абрамс» продвинутой версии M1A2 SEP стоит порядка $8,5 млн., немецкий Leopard 2A6 – $6,8 млн., израильский Merkava Mark IV – $6 млн., британский Challenger II (который называют наиболее передовым западным танком по уровню технологий) – $8,6 млн., а китайский ZTZ-99 – всего $2,6 млн.

Высокая стоимость «Арматы» обусловлена наличием у него новейших электронных систем, особой компоновки и динамической защиты, объяснили эксперты.

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Проблемы «Арматы»

Главный редактор журнала «Военное обозрение» Роман Скоморохов в декабре 2022 года назвал главные проблемы танка Т-14 «Армата». По его мнению, из-за «сырого» и проблемного в эксплуатации двигателя танк «удовлетворительно перемещается только под прикрытием группы техников и инженеров». Скоморохов отметил, что для изготовления «Арматы» нет производственных линий: контракты на их создание были заключены с партнерами на Западе, но потом включились санкции. Также он отметил сложности с производством электронных систем, которыми насыщена «Армата». Кроме того, посетовал, что танк может быть хорошо виден на поле боя в радиодиапазоне из-за многочисленных электронных приборов в башне.

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