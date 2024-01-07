Появилось видео американского танка Abrams в Украине

🎥 Видео

Опубликовано: 07.01.2024 18:38 , Обновлено: 07.01.2024

Украинский журналист Андрей Цаплиенко опубликовал видео, на котором едет американский танк Abrams M1A1S. Таким образом он попытался ответить на статьи в мировой прессе, в которых говорилось, что американские танки "пропали".

Впрочем, где и когда было сделано это короткое видео, автор не уточнил. По-прежнему неясно и то, на каком направлении применяются танки производства США. И применяются ли вовсе. Украинские власти эту тему обходят стороной.

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Все-таки они не потерялись?

С момента поставок в Украину танков Abrams М1, а это было в конце сентября, американские боевые машины так и не были замечены на поле боя. Об этом написал журналист издания Forbes Дэвид Экс и задался вопросом: куда они подевались?

Публикация в Forbes вышла 3 января. Видео появилось 7 января. Возможно, это видеосигнал тем, кто обеспокоился.

«Их толком никто не видел» – В Украине пропали танки Abrams