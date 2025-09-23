Лондон в ООН пригрозил Москве «прямой вооружённой конфронтацией» с НАТО

Опубликовано: 23.09.2025 07:45 , Обновлено: 23.09.2025

В понедельник, 22 сентября, на заседании Совета безопасности ООН, который в эти дни проходит в Нью-Йорке, страны-союзники по НАТО обвинили Россию в нарушении воздушного пространства альянса. Такие действия, по словам министра иностранных дел Великобритании Иветт Купер, могут спровоцировать вооруженный конфликт НАТО с Россией.

Поводом для возмущения со стороны стран НАТО стали недавние воздушные инциденты - залёт более десятка беспилотников в Польшу и инцидент с тремя истребителям МиГ-31 ВВС России, которые, как утверждают власти Эстонии, нарушили их воздушное пространство.

Выступая на заседании Совета безопасности ООН, Иветт Купер назвала такие действия Москвы “безрассудными” и заявила, что их повторение “чревато прямой вооружённой конфронтацией между НАТО и Россией”.

“Наш альянс носит оборонительный характер, но не питайте иллюзий: мы готовы защищать воздушное пространство и территорию НАТО. Если нам нужно будет противостоять самолетам, действующим в пространстве НАТО без разрешения, мы это сделаем”, - предупредила глава британского МИД.

Заявление Иветт Купер поддержали и её коллеги из других западных стран, включая верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кайю Каллас, которая заявила, что многочисленные и повторяющиеся инциденты нельзя считать случайностью.

В свою очередь министр иностранных дел Украины заявил, что подобные действия Москвы должны получить “решительный отпор”, и вновь предложил Киеву интегрировать свои системы ПВО с системами соседних западных стран для противодействия российским воздушным атакам.

“Решительный ответ означает, что угрозу не нужно сопровождать ни 12 минут, ни одну минуту. Её нужно нейтрализовать”, — упрекнул глава украинского МИДАндрей Сибига западных союзников в чрезмерной нерешительности.

[inf]По официальной информации, которую озвучил Таллин, во время инцидента в пятницу, 19 сентября, три истребителя МиГ-31 ВВС России без разрешения вошли в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом в районе острова Вайндло и оставались в нём около 12 минут, прежде, чем вернуться в своё воздушное пространство.[/inf]

НАТО обвинило в нарушении своих границ российские истребители

Новый представитель США в ООН Майкл Уолц, впервые появившись на публике после вступления в должность, заявил, что Москве необходимо “разрядить обстановку, а не обострять её” и озвучил готовность США вместе с союзниками “защищать каждый дюйм территории НАТО”.

Фотография, опубликованная шведскими вооружёнными силами, на которой, по их словам, запечатлён российский истребитель МиГ-31, предположительно участвовавший в нарушении воздушного пространства Эстонии.

Эстонии “померещилось”?

В ответ на все эти претензии заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский заявил, что никаких доказательств, подтверждающих нарушение воздушного пространства Эстонии российскими истребителями, представлено не было и обвинил европейские страны в выдвижении беспочвенных обвинений. По его словам, нарушение воздушного пространства эстонским военным “померещилось”, а истребители просто “осуществили плановый перелет из Карелии на аэродром, расположенный в Калининградской области”, причём “строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства”.

“Мы не будем участвовать в этом театре абсурда. Когда вы решите, что хотите серьёзно обсудить европейскую безопасность, судьбу нашего общего континента, то, как сделать этот континент процветающим и безопасным для всех, мы будем готовы”, - резюмировал российский дипломат.

Ранее Telegraf.news рассказал, что глава правительства Польши Дональд Туск на днях заявил, что польские ПВО и ВВС будут сбивать иностранные самолёты, если те вторгнутся в воздушное пространство страны. Об этом польский премьер заговорил, напомним о ситуации в Эстонии и пролётом российских военных самолётов над польской нефтяной платформой на Балтике.

«Безаговорочно» — Туск пообещал сбивать самолёты, вторгнувшиеся в Польшу